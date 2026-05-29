क्या सर्दियों में भी काम करते हैं सोलर पैनल? बहुत कम लोगों को पता है यह बात

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बारिश में सोलर पैनल काम करते हैं, पर बादलों से रुकावट होती है।

Do Solar Panels Work In Winters: सोलर पैनल की पॉपुलैरिटी और यूज लगातार बढ़ता जा रहा है. यही कारण से है कि अब बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक सोलर पैनल नजर आने लगे हैं. अब बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों से लेकर छोटे घरों तक सबकी एनर्जी जरूरतें सोलर पैनल पूरी कर रहे हैं. सोलर पैनल सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या सर्दियों में भी जब सूरज कभी-कभार निकलता है, तब सोलर पैनल बिजली बनाते हैं. आज हम इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं.

क्या सर्दियों में काम करते हैं सोलर पैनल?

इस सवाल का जवाब यह है कि जब तक पैनल लाइट को कैप्चर कर सकेंगे, ये बिजली बनाते रहेंगे. सोलर पैनल को बिजली जनरेट करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है. इन्हें गर्मी से कोई मतलब नहीं है. कई बार तापमान कम होने पर सोलर पैनल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है. सर्दियों की बात करें तो इस मौसम में दिन छोटे होते हैं और सूरज भी कभी-कभार नजर आता है, इसलिए उनकी आउटपुट कम हो जाती है. इसी तरह बर्फबारी में भी सोलर पैनल काम करते हैं. कम ही लोगों को इस बात की जानकारी है कि बर्फ के कारण सोलर पैनल ज्यादा बिजली जनरेट करते हैं. जब बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर सनलाइट पैनल तक पहुंचती है तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है.

सर्दियों में इन बातों से पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर असर

सोलर पैनल को सिर्फ सनलाइट की जरूरत होती है. अगर सर्दियों में सनलाइट आ रही है तो ये बिजली बनाएंगे, भले ही आउटपुट थोड़ी कम हो जाए. सर्दियों में सूरज कम देर के लिए निकलता है, इसलिए एनर्जी जनरेशन कम हो जाती है. कम तापमान से सोलर पैनल की कंडक्टिविटी बेहतर होती है. इससे वो सनलाइट से ज्यादा बिजली जनरेट कर पाते हैं. ज्यादा गर्मी में पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाती है.

क्या बारिश में काम करते हैं सोलर पैनल?

अभी भारत में मानसून दस्तक देने वाला है. ऐसे में कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या बारिश में सोलर पैनल बिजली बनाते हैं. इसका जवाब है कि सोलर पैनल बारिश में भी काम करते हैं. बारिश से पैनल पर इतना फर्क नहीं पड़ता, जितने बादलों के कारण पड़ता है. बादल सनलाइट को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण पैनल काम नहीं कर पाते.

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