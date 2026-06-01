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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी99% लोग नहीं जानते स्मार्टफोन के ये 6 Smart Tools! मिनटों में आसान कर देंते हैं मुश्किल काम

99% लोग नहीं जानते स्मार्टफोन के ये 6 Smart Tools! मिनटों में आसान कर देंते हैं मुश्किल काम

Smartphone Smart Tools: अगर आपको किसी दूसरी भाषा को समझने में परेशानी होती है तो आपका स्मार्टफोन इस समस्या को तुरंत हल कर सकता है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 01 Jun 2026 03:40 PM (IST)
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  • AI एडिटिंग से फोटो को आसानी से सुधारें.

Smartphone Smart Tools: आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने, सोशल मीडिया चलाने या वीडियो देखने का साधन नहीं रह गया है. आधुनिक स्मार्टफोन्स में ऐसे कई स्मार्ट टूल्स मौजूद हैं जो रोजमर्रा के मुश्किल कामों को कुछ ही मिनटों में आसान बना सकते हैं. दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग इन फीचर्स का इस्तेमाल ही नहीं करते जबकि ये उनके फोन में पहले से मौजूद होते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 6 छिपे हुए औजारों के बारे में जो आपके स्मार्टफोन को एक असली मल्टीटास्किंग मशीन बना सकते हैं.

लाइव ट्रांसलेशन का कमाल

अगर आपको किसी दूसरी भाषा को समझने में परेशानी होती है तो आपका स्मार्टफोन इस समस्या को तुरंत हल कर सकता है. कई एंड्रॉयड और आईफोन मॉडल अब लाइव ट्रांसलेशन फीचर के साथ आते हैं. इसकी मदद से आप किसी भी भाषा में लिखे टेक्स्ट, बोर्ड या बातचीत का तुरंत अनुवाद कर सकते हैं. विदेश यात्रा के दौरान यह फीचर बेहद उपयोगी साबित होता है.

डॉक्यूमेंट स्कैनर जो बनाता है फोन को मिनी ऑफिस

बहुत से लोग दस्तावेज स्कैन करने के लिए अलग ऐप डाउनलोड करते हैं जबकि स्मार्टफोन में ही यह सुविधा मौजूद होती है. कैमरे की मदद से आप किसी भी दस्तावेज, रसीद या नोट्स को स्कैन करके पीडीएफ में बदल सकते हैं. इससे समय बचता है और जरूरी फाइलें डिजिटल रूप में सुरक्षित रहती हैं.

वॉइस रिकॉर्डर का स्मार्ट रूप

अब वॉइस रिकॉर्डर सिर्फ आवाज रिकॉर्ड करने तक सीमित नहीं है. कई स्मार्टफोन्स रिकॉर्डिंग को टेक्स्ट में बदलने की सुविधा भी देते हैं. मीटिंग, इंटरव्यू या क्लास के दौरान यह फीचर बेहद मददगार साबित हो सकता है क्योंकि बाद में पूरी रिकॉर्डिंग सुनने की जरूरत नहीं पड़ती.

फोकस मोड से बढ़ाएं उत्पादकता

अगर नोटिफिकेशन की वजह से बार-बार ध्यान भटकता है तो फोकस मोड आपके लिए उपयोगी टूल है. इसे ऑन करने पर सोशल मीडिया और अन्य गैर-जरूरी ऐप्स कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं. इससे पढ़ाई, ऑफिस वर्क या किसी महत्वपूर्ण काम पर बेहतर तरीके से ध्यान लगाया जा सकता है.

इमरजेंसी SOS फीचर

कम लोग जानते हैं कि स्मार्टफोन में सुरक्षा के लिए SOS फीचर भी मौजूद होता है. किसी आपात स्थिति में कुछ बटन दबाकर आप अपनी लोकेशन और मदद का संदेश चुने हुए संपर्कों तक भेज सकते हैं. यह फीचर अकेले यात्रा करने वालों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है.

मैजिक फोटो एडिटिंग टूल

आज के स्मार्टफोन्स में AI आधारित फोटो एडिटिंग फीचर्स दिए जा रहे हैं. इनके जरिए फोटो से अनचाहे ऑब्जेक्ट हटाना, बैकग्राउंड बदलना या तस्वीर की गुणवत्ता सुधारना बेहद आसान हो गया है. पहले जिन कामों के लिए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती थी अब वे कुछ टैप में पूरे हो जाते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 01 Jun 2026 03:40 PM (IST)
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