हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऑफिस में AI इस्तेमाल करने वालों के लिए चेतावनी! ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं यह बड़ा जोखिम

ऑफिस में AI इस्तेमाल करने वालों के लिए चेतावनी! ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं यह बड़ा जोखिम

AI Use in Office: ग्राहम का कहना है कि जब उन्हें यह एहसास हो जाता है कि कोई ईमेल पूरी तरह AI द्वारा तैयार किया गया है तो उनकी उसमें रुचि कम हो जाती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 01 Jun 2026 04:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • AI को सहायक मानें, संतुलन से प्रभावी संवाद संभव।

AI Use in Office: आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. ईमेल लिखने से लेकर रिपोर्ट तैयार करने, कंटेंट बनाने और कोडिंग तक, लोग कई कामों के लिए AI पर निर्भर हो रहे हैं. इससे काम तेज और आसान जरूर हुआ है लेकिन इसके बढ़ते इस्तेमाल को लेकर कुछ विशेषज्ञ चिंता भी जता रहे हैं. उनका मानना है कि AI पर जरूरत से ज्यादा भरोसा इंसानों की मौलिकता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकता है.

AI से लिखे ईमेल क्यों खटक रहे हैं?

प्रसिद्ध निवेशक और उद्यमी Paul Graham ने हाल ही में इस मुद्दे पर X पर अपनी राय साझा की. उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे ईमेल लगातार मिल रहे हैं जो पूरी तरह AI की मदद से लिखे गए लगते हैं. उनके अनुसार, कई स्टार्टअप फाउंडर्स और बिजनेस लीडर्स अब ऐसे संदेश भेज रहे हैं जिनकी भाषा बेहद पेशेवर और पत्रकारिता जैसी दिखाई देती है. हालांकि शब्द प्रभावशाली लगते हैं लेकिन उनमें व्यक्तिगत सोच और मानवीय भावनाओं की कमी महसूस होती है.

व्यक्तिगत स्पर्श की कमी बन रही समस्या

ग्राहम का कहना है कि जब उन्हें यह एहसास हो जाता है कि कोई ईमेल पूरी तरह AI द्वारा तैयार किया गया है तो उनकी उसमें रुचि कम हो जाती है. उनका मानना है कि ऐसे संदेश अक्सर एक जैसे लगते हैं और उनमें लेखक की अपनी आवाज सुनाई नहीं देती.

उनके मुताबिक, संचार केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की सोच, व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को भी दर्शाता है. जब कोई संदेश पूरी तरह मशीन द्वारा तैयार किया जाता है तो यह व्यक्तिगत जुड़ाव को कमजोर कर सकता है.

क्या AI कंटेंट भरोसे को प्रभावित कर सकता है?

AI से तैयार सामग्री को लेकर एक बड़ी चिंता यह भी है कि कई बार यह वास्तविकता से ज्यादा प्रभावशाली दिखने की कोशिश करती है. ग्राहम का मानना है कि जब लोग अपनी बात कहने के बजाय AI पर निर्भर हो जाते हैं तो इससे यह संकेत मिल सकता है कि वे अपनी लेखन क्षमता पर भरोसा नहीं करते.

इसके अलावा, सामने वाले व्यक्ति को यह भी महसूस हो सकता है कि संदेश केवल प्रभावित करने के लिए बनाया गया है, न कि वास्तविक संवाद स्थापित करने के लिए. ऐसी स्थिति में विश्वास और पारदर्शिता पर असर पड़ सकता है.

केवल ईमेल नहीं हर क्षेत्र में बढ़ रही निर्भरता

यह बहस अब सिर्फ ईमेल तक सीमित नहीं रही है. आज AI का इस्तेमाल कोड लिखने, मार्केटिंग कंटेंट तैयार करने, रिपोर्ट बनाने और पेशेवर दस्तावेजों के निर्माण में भी तेजी से बढ़ रहा है. कई कंपनियां इस बात पर विचार कर रही हैं कि उनके संचार में कितना हिस्सा मानवीय होना चाहिए और कितना AI की मदद से तैयार किया जाना चाहिए. क्योंकि किसी भी ब्रांड या व्यक्ति की पहचान उसकी विशिष्ट शैली और सोच से बनती है.

लंबी अवधि में क्या हो सकता है खतरा?

AI एक शक्तिशाली सहायक साबित हो सकता है लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लोग हर छोटे-बड़े काम के लिए इस पर निर्भर होने लगें तो उनकी रचनात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमता प्रभावित हो सकती है.

सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कहीं इंसान धीरे-धीरे स्वयं सोचने, लिखने और नए विचार विकसित करने की आदत न खो दें. यदि ऐसा हुआ तो भविष्य में मानवीय अभिव्यक्ति और मशीन-निर्मित कंटेंट के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है.

संतुलन बनाना है सबसे जरूरी

AI का उद्देश्य इंसानों की मदद करना है, उनकी जगह लेना नहीं. इसलिए बेहतर यही होगा कि इसे एक सहायक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जाए जबकि अंतिम विचार, भावनाएं और रचनात्मकता इंसान की अपनी बनी रहे. यही संतुलन भविष्य में प्रभावी और भरोसेमंद संवाद की कुंजी साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

सबसे सस्ते में iPhone 17 खरीदने का मौका! 45 हजार से भी कम कीमत में कर सकते हैं अपने नाम, जानिए कैसे उठाएं मौके का फायदा

Published at : 01 Jun 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
सोलर पैनल की उम्र दोगुनी कर सकते हैं ये आसान उपाय! ज्यादातर लोग नहीं जानते
सोलर पैनल की उम्र दोगुनी कर सकते हैं ये आसान उपाय! ज्यादातर लोग नहीं जानते
टेक्नोलॉजी
ऑफिस में AI इस्तेमाल करने वालों के लिए चेतावनी! ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं यह बड़ा जोखिम
ऑफिस में AI इस्तेमाल करने वालों के लिए चेतावनी! ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं यह बड़ा जोखिम
टेक्नोलॉजी
हर घर में AI रोबोट! OpenAI का यह प्लान बदल सकता है पूरी दुनिया
हर घर में AI रोबोट! OpenAI का यह प्लान बदल सकता है पूरी दुनिया
टेक्नोलॉजी
99% लोग नहीं जानते स्मार्टफोन के ये 6 Smart Tools! मिनटों में आसान कर देंते हैं मुश्किल काम
99% लोग नहीं जानते स्मार्टफोन के ये 6 Smart Tools! मिनटों में आसान कर देंते हैं मुश्किल काम
Advertisement

वीडियोज

Mannat: 😍Dua ने बांधा Mannat-Vikrant के प्यार का गठबंधन, भावुक कर देगा यह पल! #sbs
Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा विस्तार | Breaking | West Bengal | BJP | Breaking
Breaking | Delhi Fire: स्कूल ऑफ प्लानिंग की दूसरी मंजिल पर लगी आग | Latest News | Institute Fire
Lucknow Social Media Influencer Death: दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी! | Breaking | Latest News | UP
New Tata Tiago EV facelift walkaround | #tata #tatatiago #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
पंजाब
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
आईपीएल 2026
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर बोले- 'लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी...'
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Today: 1 जून को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, टैंक फुल कराने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव
Petrol-Diesel Price Today: 1 जून को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, टैंक फुल कराने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव
जनरल नॉलेज
Baby Breathing: मां के पेट में सांस कैसे लेता है बच्चा, कौन सी साइंस करती है काम?
मां के पेट में सांस कैसे लेता है बच्चा, कौन सी साइंस करती है काम?
ट्रेंडिंग
Video: अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget