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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहर घर में AI रोबोट! OpenAI का यह प्लान बदल सकता है पूरी दुनिया

हर घर में AI रोबोट! OpenAI का यह प्लान बदल सकता है पूरी दुनिया

Personal AI Robot: एआई चैटबॉट्स के बाद अब आने वाला दौर रोबोट का होगा. OpenAI समेत कई कंपनियां इस दिशा में काम करने में जुटी हुई हैं. OpenAI लॉन्ग टर्म में पर्सनल रोबोट तैयार करना चाहती है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 01 Jun 2026 03:41 PM (IST)
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  • OpenAI बना रही है पर्सनल एआई रोबोट, भारतीय करेंगे लीड
  • सैम ऑल्टमैन चाहते हैं रोबोट समाज के हर काम आए
  • एलन मस्क की टेस्ला भी तैयार कर रही है ह्यूमनॉइड रोबोट
  • चीन की कंपनियां रोबोटिक्स में अमेरिका से हैं आगे

Personal AI Robot: एआई चैटबॉट्स के बाद अब आने वाला दौर एआई से चलने वाले रोबोट का होगा. एक के बाद एक टेक कंपनियां रोबोट पर काम कर रही हैं और अब वह दिन दूर नहीं, जब एआई चैटबॉट्स की तरह ही एआई रोबोट हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे. हाल ही में ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने बड़ा ऐलान किया है, जो पूरा गेम बदल सकता है. कंपनी अपनी रोबोटिक्स यूनिट को एक्सपैंड कर रही है और इसके लिए इंजीनियरों की भर्ती शुरू की है. इस यूनिट को भारतीय मूल के टेकी आदित्य रमेश लीड कर रहे हैं. कंपनी का प्लान पर्सनल रोबोट बनाने का है. आइए Personal AI Robot को लेकर OpenAI की पूरी प्लानिंग जानते हैं.

समाज के काम आने वाले रोबोट बनाना चाहते हैं- ऑल्टमैन

OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि कंपनी ऐसे रोबोट बनाना चाहती है, जो समाज के काम आ सके. उन्होंने कहा कि एआई सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड तक सीमित नहीं होनी चाहिए. यह फिजिकल वर्ल्ड में भी लोगों के काम आनी चाहिए. शुरुआत में कंपनी ऐसे रोबोट बनाएगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में स्किल्ड वर्कर की मदद करेंगे, वहीं लॉन्ग टर्म में पर्सनल रोबोट बनाने का इरादा है, जिससे लोग अपनी मर्जी के कई काम करवा सकेंगे. 

मस्क को भी रोबोट से बहुत उम्मीदें

OpenAI के अलावा एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भी रोबोट पर काम कर रही है. टेस्ला इस समय ऑप्टिमस ह्यूमनॉयड रोबोट को तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. मस्क रोबोट को लेकर काफी आशावादी हैं. उनका मानना है कि रोबोट आने से दुनिया से गरीबी दूर हो जाएगी और इंसान को कोई काम नहीं करना पड़ेगा. भविष्य में सारा काम रोबोट संभालेंगे और इंसान सिर्फ शौक के लिए काम कर सकेगा. मस्क ने पिछले साल कहा था कि वो एक बड़ी रोबोट आर्मी बनाना चाहते हैं और आगामी कुछ सालों में ऑप्टिमस रोबोट की 10 लाख यूनिट्स बनाई जाएगी.

अभी तक रेस में चाइनीज कंपनियां आगे

अमेरिका और चीन के बीच रोबोटिक्स को लेकर मजेदार रेस चल रही है और अभी तक चाइनीज कंपनियां इस मामले में आगे हैं. चीन में रोबोट्स को ट्रैफिक संभालने और प्रचार करने जैसे कामों में डिप्लॉय किया जा चुका है. चाइनीज कंपनी Unitree कई कमाल के रोबोट्स तैयार कर चुकी है. कंपनी ने कुछ समय पहले एक रोबोट दिखाया था, जो स्पीड के मामले में वर्ल्ड चैंपियन उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 01 Jun 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
OpenAI Robotics TECH NEWS Optimus
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