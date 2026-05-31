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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी3kW vs 5kW Solar System: आपके घर के लिए कौन-सा सिस्टम रहेगा बेहतर? यहां देखें पूरी गाइड

3kW vs 5kW Solar System: आपके घर के लिए कौन-सा सिस्टम रहेगा बेहतर? यहां देखें पूरी गाइड

Solar Panel For Home: घर की जरूरत के लिए सोलर एनर्जी सिस्टम सेलेक्ट करते समय कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. 3kW और 5kW के सिस्टम में ज्यादा कंफ्यूजन होती है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 31 May 2026 04:53 PM (IST)
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  • सोलर सिस्टम के लिए बिजली की खपत महत्वपूर्ण है।
  • 3kW सिस्टम 15-18 यूनिट, 5kW सिस्टम 25-30 यूनिट जनरेट करता है।
  • 5kW सिस्टम के लिए 9-10 पैनल, 100-120 वर्ग फुट जगह चाहिए।
  • सोलर पैनल से बिजली बिल में 3,000-10,000 रुपये की बचत संभव।

Solar Panel For Home: बिजली के लगातार बढ़ते बिल से बचने के लिए लोग अब सोलर पावर यूज करने लगे हैं. हालांकि, कई लोगों के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से सही सोलर एनर्जी सिस्टम चुनना कंफ्यूजिंग हो सकता है. ज्यादातर लोग 3kW और 5kW के सिस्टम में कंफ्यूज होते हैं. दोनों की लागत में अंतर है और कैपेसिटी में भी. इसलिए बिना ज्यादा पैसा खर्च किए सही सिस्टम चुनना जरूरी हो जाता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर की जरूरत के हिसाब से आपको 3kW और 5kW में से कौन-सा सिस्टम चुनना चाहिए.

सबसे पहले देखें बिजली की खपत

सोलर पैनल का साइज चुनने के लिए बिजली की खपत को सबसे बड़ा आधार बनाया जा सकता है. आप अपने बिजली बिल पर देख सकते हैं कि महीने में आप कितनी बिजली की खपत कर रहे हैं. अगर मोटा अनुमान लिया जाए तो 2BHK में 6-10 यूनिट रोजाना खर्च होती है. बड़े घर में ज्यादा अप्लायंस होने के कारण खपत और बढ़ जाती है और यह 15-25 यूनिट तक जा सकती है. वहीं अगर सोलर पैनल की कैपेसिटी देखें तो 3kW का सिस्टम रोजाना लगभग 15-18 और 5kW का सिस्टम 25-30 यूनिट तक जरनेट कर सकता है.

पैनल लगाने के लिए कितनी जगह चाहिए?

आजकल 550W के पैनल ज्यादा चलन में है. अगर आप 5kW का सिस्टम लगाते हैं तो 9-10 पैनल की जरूरत पड़ती है. पैनल को हमेशा टिल्ट कर और साउथ-फेसिंग लगाया जाता है. अगर kW  का सिस्टम लगाने के लिए 100-120 स्क्वेयर फीट की जरूरत पड़ती है. इस तरह आप 3kW और 5kW के लिए स्पेस का हिसाब लगा सकते हैं. पैनल लगाने के लिए ऐसी जगह चुनें, जहां छांव न रहे.

सोलर एनर्जी सिस्टम से कितनी बचत हो जाएगी?

सोलर पैनल एनर्जी जनरेशन के लिए सनलाइट पर डिपेंड रहते हैं. सनलाइट जितने ज्यादा घंटे रहेगी, पावर जनरेशन उतना ही ज्यादा होगा. मोटे तौर पर हिसाब लगाया जाए तो 3kW वाला सिस्टम एक एसी और घर के दूसरे अप्लायंसेस की खपत के बराबर एनर्जी जनरेट कर सकता है. इस तरह आप हर महीने 3,000-5,000 रुपये बचा सकते हैं. वहीं अगर आप 2 एसी और घर के बाकी अप्लायंसेस यूज करते हैं तो इसके लिए 5kW का सिस्टम लगवाना चाहिए. यह आपके हर महीने बिजली बिल के 5,000-10,000 रुपये बचा सकता है. इस तरह कुछ ही सालों में सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने की लागत पूरी हो जाती है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 31 May 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
Solar Panel Solar Energy Solar Power TECH NEWS
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