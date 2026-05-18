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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऐप्पल के नए AI वाले Siri में क्या-क्या मिलेगा और कब होगा लॉन्च? सारी जानकारी आ गई सामने

ऐप्पल के नए AI वाले Siri में क्या-क्या मिलेगा और कब होगा लॉन्च? सारी जानकारी आ गई सामने

Apple Siri Update: आईफोन यूजर्स के लिए नए सिरी का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. ऐप्पल इस पर काम कर रही है और इसके चैटबॉट जैसे नए स्टाइल को जल्द ही पेश किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 May 2026 10:48 AM (IST)
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  • Apple Siri को Gemini AI से अपग्रेड कर रही है, ChatGPT को टक्कर देगी।
  • नए Siri में ऑटो-डिलीट चैट हिस्ट्री का फीचर मिलेगा, प्राइवेसी बढ़ाएगा।
  • AI-संचालित Siri ऐप की तरह काम करेगा, शॉर्टकट से एक्टिवेट होगा।
  • WWDC 2024 में झलक, iOS 18 के साथ सितंबर में लॉन्च संभव।

Apple Siri Update: ऐप्पल पिछले काफी समय से जेमिनी-पावर्ड सिरी पर काम कर रही है. एआई को लेकर खुद की कोशिशें असफल होने के बाद ऐप्पल ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की थी. इस पार्टनरशिप के तहत सिरी की जेमिनी की मदद से अपग्रेड किया जा रहा है. अब जानकारी मिल रही है कि ऐप्पल इसी साल नए सिरी को लॉन्च कर दिया जाएगा. नया सिरी सिर्फ आईफोन के टास्क कंप्लीट नहीं करेगा बल्कि ChatGPT जैसे चैटबॉट को सीधे तौर पर टक्कर भी देगा. यूजर प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए नए सिरी में ऑटो चैट डिलीट का फीचर दिया जा सकता है. 

अपने आप डिलीट हो जाएंगी चैट्स

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सिरी के नए वर्जन में चैट हिस्ट्री के लिए ऑटो-डिलीट ऑप्शन मिलेगा. इसमें यूजर यह डिसाइड कर पाएंगे कि वो सिरी के साथ अपनी बातचीत को 30 दिन, एक साल या हमेशा, कब तक सेव रखना चाहते हैं. यह मैसेजेज ऐप में मिलने वाले फीचर की तरह काम करेगा. यह ध्यान रखने वाली बात है कि ऑटो-डिलीट का ऑप्शन केवल सिरी ऐप में मिलेगा. अभी इस ऐप पर काम चल रहा है और यह चैटजीपीटी और जेमिनी की तरह ही काम करेगी.

आईफोन यूजर्स को मिलेगा नया शॉर्टकट

स्टैंडअलोन ऐप के साथ नए सिरी के लिए एक सर्च या आस्क शॉर्टकट भी दिया जा सकता है. स्क्रीन के टॉप सेंटर को स्वाइप डाउन करने के साथ ही यह एक्टिवेट हो जाएगा. इसमें यूजर यह सेलेक्ट कर सकेंगे कि उनकी पुरानी बातचीत ओपन हो या उन्हें हर बार नई चैट विंडोज ओपन करनी है.

वॉइस कमांड से हो जाएगा एक्टिवेट

ऐप्पल ने इस प्रोजेक्ट को Campos कोडनेम दिया है और यह अपडेट सिरी के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी. नए सिरी के आते ही मौजूदा इंटरफेस बदल जाएगा और यह कन्वर्सेशन चैटबॉट की तरह काम करेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिरी को समन करने का तरीका पुराना ही होगा. यूजर 'हे सिरी' या साइड बटन को होल्ड कर सिरी को एक्टिवेट कर सकेंगे, लेकिन यह काम चैटबॉट की तरह करेगा.

कब लॉन्च होगा अपग्रेडेड सिरी?

अपकमिंग अपग्रेड को सिरी में आई अब तक की सबसे बड़ी अपडेट्स में से एक माना जा रहा है. नया सिरी खुद से मुश्किल सवालों के जवाब दे पाएगा. माना जा रहा है कि ऐप्पल जून में वर्ल्डवाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस (WWDC) में नए सिरी की झलक दिखा सकती है. सितबंर में iOS 27 अपडेट के साथ इसे रोलआउट किए जाने की उम्मीद है.

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Published at : 18 May 2026 10:48 AM (IST)
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