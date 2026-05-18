आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और वामिका गब्बी स्टारर फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. वहीं सिनेमाघरों में रिलीज के बाद इसे दर्शकों और क्रिटिक्स से मिला-जुला रिव्यू मिला और इसकी शुरुआत धीमी हुई लेकिन वीकेंड पर इसने रफ्तार बढ़ा ली और अच्छी कमाई की है. चलिए यहां जानते हैं 'पति पत्नी और वो दो' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को कितना कलेक्शन किया है?

'पति पत्नी और वो दो' ने तीसरे दिन कितनी की कमाई.

'पति पत्नी और वो दो' का निर्देशिन मुदस्सर अजीज ने किया है और इसे सिनेमाघरों में रिलीज के बाद से कई नई और पुरानी फिल्मों से मुकाबला करना पड़ रहा है बावजूद इसके इसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. बता दें कि इस फिल्म ने पहले रविवार को शनिवार की कमाई की तुलना में 34% से ज्यादा की तेजी दिखाई. हालांकि, यह कार्तिक आर्यन स्टारर पहली फिल्म के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो आयुष्मान खुराना स्टारर 'पति पत्नी और वो दो' ने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपये से खाता खोला था.

दूसरे दिन फिल्म की कमाई में मामूली उछाल दिखाते हुए 5.75 करोड़ रुपये बटोरे.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, तीसरे दिन 'पति पत्नी और वो दो' ने 6,350 शो में कुल 7.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.

इसके साथ ही, फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 17.50 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 21 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

'पति पत्नी और वो दो' ने 3 दिनों में वर्ल्डवाइड कितनी कर डाली कमाई?

वहीं 'पति पत्नी और वो दो' को ओवरसीज में ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी बाजार में फिल्म ने तीसरे दिन 1.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जबकि इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन लगभग 3.25 करोड़ रुपये रहा. इसके साथ ही, फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 24.25 करोड़ रुपये हो गया है.

'पति पत्नी और वो दो' वर्सेस 'पति पत्नी और वो'

दूसरी ओर, कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे स्टारर 2019 की फिल्म 'पति पत्नी और वो' ने लेटेस्ट रिलीज की तुलना में कहीं ज्यादा कमाई की थी. तीसरे दिन इसने भारत में 14.51 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका तीन दिनों का कुल कलेक्शन 35.94 करोड़ रुपये हो गया. मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने पहले 9.10 करोड़ रुपये और दूसरे दिन 12.33 करोड़ रुपये कमाए थे.