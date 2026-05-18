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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सRCB से हार के बाद बेहद मायूस प्रीति जिंटा, श्रेयस अय्यर से बातचीत के दौरान की तस्वीर वायरल

RCB से हार के बाद बेहद मायूस प्रीति जिंटा, श्रेयस अय्यर से बातचीत के दौरान की तस्वीर वायरल

आरसीबी से हार के बाद पंजाब किंग्स की प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं. लगातार छठी हार से निराश प्रीति जिंटा और श्रेयस अय्यर की भावुक बातचीत चर्चा में रही.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 18 May 2026 10:44 AM (IST)
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आईपीएल 2026 में शानदार शुरुआत करने वाली पंजाब किंग्स अब प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर होती नजर आ रही है. सीजन के पहले हिस्से में लगातार जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहने वाली टीम अब लगातार हार के बाद मुश्किल में फंस गई है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मिली हार के बाद पंजाब किंग्स की को-ओनर प्रीति जिंटा का उदास चेहरा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. मैच खत्म होने के बाद प्रीति जिंटा कप्तान श्रेयस अय्यर से लंबे समय तक बातचीत करती नजर आईं. उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी. फैंस भी इस पल को देखकर भावुक हो गए, क्योंकि पंजाब किंग्स की लगातार हार ने पूरे टीम कैंप का मनोबल गिरा दिया है.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने इस सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी. टीम ने लगातार छह मुकाबले जीतकर खुद को खिताब का मजबूत दावेदार बना लिया था. बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम संतुलित नजर आ रही थी. हालांकि, टूर्नामेंट के दूसरे हाफ में पंजाब की लय पूरी तरह बिगड़ गई. एक हार के बाद टीम लगातार दबाव में आती चली गई और अब हालात ऐसे हैं कि लगातार छह मैच हारने के बाद प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं.

RCB के खिलाफ मुकाबले में टूटा सपना

धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली. पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 222 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. टीम के लिए विराट कोहली और कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार अर्धशतक लगाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही. टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बड़ी साझेदारी बनाने में नाकाम रहे. हालांकि, शशांक सिंह ने 57 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके. पंजाब की टीम 199 रन तक ही पहुंच पाई.

यह भी पढ़ें- हम टॉप-4 के लायक नहीं’… हार के बाद कप्तान रियान पराग का फूटा गुस्सा, टीम को सुनाई खरी-खोटी

प्लेऑफ की राह हुई बेहद मुश्किल

पंजाब किंग्स के अब 13 मैचों में 13 अंक हैं और टीम का सिर्फ एक मुकाबला बाकी है. आखिरी मैच जीतने के बाद भी पंजाब अधिकतम 15 अंक तक पहुंच पाएगी. दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीमें 16 अंक तक पहुंच सकती हैं. यही वजह है कि पंजाब को अब सिर्फ अपनी जीत नहीं, बल्कि दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा. लगातार हार के कारण टीम का आत्मविश्वास भी प्रभावित हुआ है.

यह भी पढ़ें- RCB Vs PBKs IPL 2026: प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी आरसीबी, मुश्किल हुई पीबीकेएस की राह

प्रीति जिंटा की मायूसी बनी चर्चा का विषय

मैच के बाद प्रीति जिंटा और श्रेयस अय्यर की बातचीत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं. फैंस ने भी माना कि टीम की हार का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था. पंजाब किंग्स के लिए यह सीजन उम्मीदों से शुरू होकर निराशा में बदलता नजर आ रहा है.

Published at : 18 May 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Shreyas Iyer Preity Zinta RCB Vs PBKS Virat Kohli IPL 2026 PUNJAB KINGS
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