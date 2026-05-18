Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone 18 Pro में छोटा डायनामिक आइलैंड, नए रंग विकल्प होंगे।

LTPO+ डिस्प्ले पैनल, वेरिएबल अपर्चर कैमरा सेंसर मिल सकते हैं।

A20 Pro चिपसेट, बेहतर बैटरी लाइफ, 5000 mAh से अधिक बैटरी।

iPhone 17 Pro की तुलना में कई महत्वपूर्ण अपग्रेड्स की उम्मीद।

iPhone 17 Pro Vs iPhone 18 Pro: ऐप्पल इन दिनों iPhone 18 Series की तैयारियों में जुटी हुई है. सितंबर में कंपनी अपने पहले फोल्डेबल आईफोन के साथ iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च करेगी. पिछले साल की तरह इस साल भी ऐप्पल अपने प्रो मॉडल्स के डिजाइन में थोड़ा बदलाव कर सकती है. कई यूजर्स को ऐप्पल से फुल डिस्प्ले वाले आईफोन की उम्मीद है. यह उम्मीद इस साल पूरी होती नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी iPhone 18 Pro में पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुए iPhone 17 Pro के मुकाबले कई अपग्रेड्स मिलेंगी. आइए इन पर एक नजर मार लेते हैं.

हर मामले में अपग्रेड होगा अपकमिंग प्रो मॉडल

रिपोर्ट्स और लीक पर नजर डालें तो iPhone 18 Pro के डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी परफॉर्मेंस में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. अगर विजुअल अपग्रेड की बात करें तो अपकमिंग प्रो मॉडल छोटे डायनामिक आईलैंड के साथ लॉन्च होगा. अपकमिंग मॉडल में 17 Pro की तुलना में 35 प्रतिशत छोटा डायनामिक आईलैंड मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा इस बार प्रो मॉडल्स में नए कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे. लीक्स की मानें तो ऐप्पल अपकमिंग प्रो मॉडल्स को डार्क चैरी, स्काई ब्लू, सिल्वर और डार्क ग्रे समेत 4 कलर ऑप्शन में ला सकती है. हालांकि, अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है.

डिस्प्ले और कैमरा को भी किया जाएगा अपग्रेड

कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐप्पल अपकमिंग मॉडल में LTPO+ डिस्प्ले पैनल को यूज कर सकती है. इससे पावर एफिशिएंसी बढेगी और डिस्प्ले के कम बैटरी खपत करने के कारण बैटरी लाइफ में भी इजाफा होगा. कैमरा की बात करें तो नए आईफोन पहली बार रियर कैमरा पर वेरिएबल अपर्चर के साथ लॉन्च हो सकते हैं. वेरिएबल अपर्चर से फोटो लेते समय लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है. इसके अलावा ऐप्पल एक नए और बड़े लेंस की भी टेस्टिंग कर रही है, जिसे iPhone 18 Pro मॉडल्स में यूज किए जाने की उम्मीद है.

परफॉर्मेंस और बैटरी भी होगी बेहतर

iPhone 17 Pro में ऐप्पल ने A19 Pro चिपसेट दिया है, जबकि अपकमिंग मॉडल में इससे एडवांस A20 Pro चिपसेट यूज किया जाएगा, जो TSMC की 2nm प्रोसेस पर तैयार होगा. इससे शानदार परफॉर्मेंस मिलेगी और यह पावर एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा. इससे बैटरी लाइफ पर काफी असर पड़ेगा. बेहतर पावर एफिशिएंसी के कारण बैटरी लंबी चलेगी. इसके अलावा ऐप्पल बैटरी पैक की एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगी. ऐसी संभावना है कि 18 Pro में 5000 mAH से ज्यादा कैपेसिटी वाला बैटरी पैक मिलेगा.

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