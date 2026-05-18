राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में कुछ दिनों में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है और तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में गर्मी का कहर देखने को मिल सकता है. पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा शामिल में सोमवार (18 मई) को बिजली और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा अंडमान-निकोबार में भी आज बहुत भारी बारिश और तेज तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज-चमक हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है. इस दौरान तेज हवाओं के साथ आंधी चलने की भी संभावना है. दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर क्षेत्र में भी आज मौसम बिगड़ने की संभावना है.

यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश के तापमान में और बढ़ोतरी होने के आसार हैं. IMD के मुताबिक सोमवार से पारा लगातार बढ़ेगा और कुछ जिलों में ये 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है. ऐसे में एक बार फिर से लू चलने के आसार हैं. मौसम विभाग ने इसे लेकर प्रदेश के दक्षिणी भाग के कुछ जिलों के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया है.

सबसे अधिक पारा बांदा में

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मौसम विज्ञानी अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में फिलहाल प्रभावी मौसम तंत्र नहीं है. ऐसे में आगामी 4-5 दिनों में प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा. इसके साथ ही तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी.

लू का अलर्ट

बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है.

रविवार को देश में अधिकतम तापमान के मामले में बांदा 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ टॉप पर रहा. महाराष्ट्र का अकोला दूसरे नंबर पर रहा. वहां का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहा. झांसी का अधिकतम तापमान 44.6, प्रयागराज का 44.5 व हमीरपुर का 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. लखनऊ का तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रहा.

बिहार का मौसम

मौसम विभाग ने सोमवार को बिहार के भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार, अररिया, मुंगेर, खगड़िया, दरभंगा और मधुबनी में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है. पटना में 18 मई को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा.

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