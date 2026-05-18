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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरलाल-नारंगी गाजर को छोड़ें, अब पीली गाजर की खेती से कम समय में कमाएं दोगुना मुनाफा

लाल-नारंगी गाजर को छोड़ें, अब पीली गाजर की खेती से कम समय में कमाएं दोगुना मुनाफा

Yellow Carrot Farming: पारंपरिक लाल-नारंगी गाजर के मुकाबले पीली गाजर की खेती कम समय और कम लागत में तैयार हो जाती है. मंडियों में इसकी हाई डिमांड के चलते किसानों को दोगुना मुनाफा मिलता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 18 May 2026 09:53 AM (IST)
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Yellow Carrot Farming:  अगर आप भी पारंपरिक तरीके से वही पुरानी लाल या नारंगी गाजर की खेती करके थक चुके हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. आजकल मार्केट में एक नई और अनोखी फसल काफी धूम मचा रही है और वो है पीली गाजर की खेती. कृषि वैज्ञानिकों ने गाजर की एक ऐसी कमाल की वैरायटी तैयार की है जो देखने में जितनी आकर्षक है किसानों की जेब भरने में भी उतनी ही आगे है. 

अक्सर देखा जाता है कि पारंपरिक गाजर की फसलों में लागत और समय दोनों ही बहुत ज्यादा लगते हैं जिससे किसानों को मनचाहा मुनाफा नहीं मिल पाता. लेकिन इस पीली गाजर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है. किसान अब इस आधुनिक फसल को अपनाकर बहुत ही कम लागत और बेहद कम समय में पारंपरिक फसलों के मुकाबले सीधे दोगुना मुनाफा कमा रहे हैं जिससे उनकी तकदीर बदल रही है.

क्या है पीली गाजर की खासियत?

पीली गाजर की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि यह सेहत के लिहाज से बेहद पौष्टिक होती है जिसकी वजह से आजकल बड़े शहरों और मंडियों में इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिंस और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इसे सेहत के लिए वरदान बनाते हैं. खेती के नजरिए से देखें तो इस फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत शानदार होती है. 

इसका मतलब यह है कि इसमें दूसरी आम गाजरों के मुकाबले कीड़े और बीमारियां लगने का खतरा न के बराबर होता है. इस वजह से किसानों को खेत में महंगी कीटनाशक दवाइयां और केमिकल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती. दवाओं का खर्च बचने से खेती की लागत अपने आप बहुत कम हो जाती है और फसल पूरी तरह सुरक्षित रहती है.

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कम समय में बंपर पैदावार

इस पीली गाजर की खेती का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वो है इसका कम समय में तैयार होना. जहां आम लाल गाजर को पूरी तरह तैयार होने में काफी लंबा वक्त लग जाता है वहीं पीली गाजर की यह नई वैरायटी बहुत कम दिनों के भीतर ही खुदाई के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है. कम समय लेने के कारण किसान भाई इस फसल को लेने के बाद अपने उसी खेत में साल की कोई दूसरी मुनाफा देने वाली फसल भी आसानी से उगा सकते हैं.

 छप्परफाड़ कमाई का सौदा

मंडियों में नई और अनोखी चीज होने के कारण इसके दाम भी आम गाजर से बहुत ज्यादा और प्रीमियम मिलते हैं. तो अगर आप भी अपनी आमदनी को कम समय में डबल करना चाहते हैं तो आज ही इस आधुनिक पीली गाजर की खेती का स्मार्ट फॉर्मूला अपनाएं और बंपर मुनाफा कमाएं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 May 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farming Tips Carrot Farming
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