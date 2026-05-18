हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक की टक्कर में 8 लोगों की मौत

लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक की टक्कर में 8 लोगों की मौत

Lakhimpur Accident News: ईशानगर के उंचा गांव में आज सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गयी, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

By : भीम मनोहर, बरेली | Updated at : 18 May 2026 10:10 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में थाना ईशानगर के उंचा गांव में आज सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गयी, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.  बताया जा रहा है कि लखीमपुर से मैजिक गाड़ी सवारी भरकर लखीमपुर से सिसैया जा रही थी, उधर सामने से बहराइच की ओर से आ रहे एक ट्रक ने सामने टक्कर मार दी. घटना के बाद चीख-पुकार मच गयी है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव शुरू कर दिया है. 

सीओ खमरिया शमशेर बहादुर ने बताया कि पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है. ट्रक चालक मौके से फरार है उसकी तलाश की जा रही है. उधर अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक यहां दस लोगों को लाया गया था, इनमें नौ की मौत हो चुकी है. 

यह भी पढ़ें: UP मंत्रिमंडल विस्तार के बाद CM योगी ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

मैजिक में सभी मजदूर सवार थे

जानकारी के मुताबिक मैजिक में सभी मजदूर सवार थे जो लखीमपुर से मजदूरी करके वापस गांव नानपारा जा रहे थे. इससे पहले पीलीभीत-बस्ती  हाइवे पर अद्लीसपुर  गांव के पास हादसा हो गया. पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी है.  जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है.

सीएम योगी ने लिया संज्ञान 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर हादसे पर दुःख जताया है और डीएम एसपी को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव के निर्देश दिए हैं. उन्होंने निर्देश दिए कि घायलों को बेहतर से बेहतर उपचार मिले. इसके अलावा उन्होंने दुर्घटना में हताहत परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

उधर घटनास्थल पर अभी भी अफरा-तफरी का माहौल है, पुलिस ने सड़क यातायात शुरू करवा दिया है. जबकि आरोपी ट्रक चालक का कुछ पता नहीं चल सका है.पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जल्द गिरफ्तारी का दावा है.

यह भी पढ़ें: In Pics: वाराणसी में प्रचंड गर्मी भी बेअसर, गंगा आरती और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने उमड़ा भक्तों का सैलाब

About the author भीम मनोहर, बरेली

भीम मनोहर 20 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हूं. यूपी के बरेली की गतिविधियों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजित मुद्दों पर लिखते रहे हैं. 
Read More
Published at : 18 May 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Accident News Lakhimpur News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक की टक्कर में 8 लोगों की मौत
लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक की टक्कर में 8 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP मंत्रिमंडल विस्तार के बाद CM योगी ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर
UP मंत्रिमंडल विस्तार के बाद CM योगी ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच में दर्दनाक हादसा, बस और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौके पर मौत
बहराइच में दर्दनाक हादसा, बस और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौके पर मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून के सेलाकुई में श्रमिक आंदोलन के बीच बवाल, पथराव के बाद धारा 163 लागू
देहरादून के सेलाकुई में श्रमिक आंदोलन के बीच बवाल, पथराव के बाद धारा 163 लागू
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बाबा रे बाबा... 'पिस्तौल बाबा'! | Sansani
Sandeep Chaudhary | Inflation | Iran US War: ट्रंप का 'स्लेज हैमर' और 'आपदाओं का दशक'! | Video Game
Rajdhani Train Fire: राजधानी एक्सप्रेस में कैसे लगी भीषण आग ? | Short Circuit
Janhit : ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं Trump ? | Iran-US War Update
Fuel Crisis : पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, 48 घंटे में दोबारा बढ़ी CNG! | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
स्वीडन के पीएम ने ऐसा क्या दिया, खुश हो गए प्रधानमंत्री मोदी, बंगाल से है बड़ा कनेक्शन
स्वीडन के पीएम ने ऐसा क्या दिया, खुश हो गए प्रधानमंत्री मोदी, बंगाल से है बड़ा कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक की टक्कर में 8 लोगों की मौत
लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक की टक्कर में 8 लोगों की मौत
इंडिया
अब शुरू होगा गर्मी का टॉर्चर, 47 डिग्री पारा! जानें यूपी-दिल्ली से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
अब शुरू होगा गर्मी का टॉर्चर, 47 डिग्री पारा! जानें यूपी-दिल्ली से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
स्पोर्ट्स
IPL Records: देवदत्त पडिक्कल से विराट कोहली तक, IPL में सबसे तेज रन माइलस्टोन रिकॉर्ड्स में कौन सबसे आगे
IPL Records: देवदत्त पडिक्कल से विराट कोहली तक, IPL में सबसे तेज रन माइलस्टोन रिकॉर्ड्स में कौन सबसे आगे
बॉलीवुड
Pati Patni Aur Woh Do BO Day 3: 'पति पत्नी और वो दो' ने संडे को मचाया धमाल, धुआंधार छापे नोट, लेकिन नहीं तोड़ पाई कार्तिक की फिल्म का रिकॉर्ड
'पति पत्नी और वो दो' ने संडे को मचाया धमाल, धुआंधार छापे नोट, जानें- फिल्म के तीन दिनों का कलेक्शन
विश्व
ईरान को घड़ी की टिकटिक वाली धमकी, नेतन्याहू से 30 मिनट बात... चीन दौरे के बाद क्यों गुस्से में आए ट्रंप? तेहरान को दिया अल्टीमेटम
ईरान को घड़ी की टिकटिक वाली धमकी, नेतन्याहू से 30 मिनट बात... चीन दौरे के बाद क्यों गुस्से में ट्रंप?
ट्रेंडिंग
Video: घर में घुसे सांप को पकड़ना पड़ा भारी, होशियारी दिखा रहे युवक को काटने के बाद मची चीख पुकार
घर में घुसे सांप को पकड़ना पड़ा भारी, होशियारी दिखा रहे युवक को काटने के बाद मची चीख पुकार
जनरल नॉलेज
ऑपरेशनल लाइफ खत्म होने के बाद कहां जाते हैं पुराने लड़ाकू विमान, आखिर क्या होता है उनका?
ऑपरेशनल लाइफ खत्म होने के बाद कहां जाते हैं पुराने लड़ाकू विमान, आखिर क्या होता है उनका?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget