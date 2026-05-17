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रातभर 100% Charge करते हैं Phone? ये आदत धीरे-धीरे खराब कर सकती है आपकी Battery

Smartphone Tips: बैटरी हेल्थ बनाए रखने के लिए कई एक्सपर्ट्स 20-80 चार्जिंग रूल अपनाने की सलाह देते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 17 May 2026 08:38 AM (IST)
Smartphone Tips: बैटरी हेल्थ बनाए रखने के लिए कई एक्सपर्ट्स 20-80 चार्जिंग रूल अपनाने की सलाह देते हैं.

आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग से लेकर ऑफिस, पढ़ाई, सोशल मीडिया और मनोरंजन तक लगभग हर काम फोन पर ही निर्भर हो गया है. ऐसे में बैटरी जल्दी खत्म होना लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग रातभर फोन चार्जिंग पर लगाकर सुबह 100 प्रतिशत बैटरी के साथ दिन की शुरुआत करना पसंद करते हैं. लेकिन टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह आदत लंबे समय में बैटरी की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है.

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आज के लगभग सभी स्मार्टफोन में लिथियम-आयन बैटरी इस्तेमाल होती है. ये बैटरियां समय के साथ धीरे-धीरे कमजोर होती जाती हैं लेकिन कुछ गलत चार्जिंग आदतें उनकी लाइफ को और तेजी से कम कर सकती हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक जब फोन 80 प्रतिशत के बाद 100 प्रतिशत तक पहुंचता है तब बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ता है. अगर रोजाना ऐसा होता रहे तो कुछ समय बाद बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है और उसकी क्षमता कम हो सकती है. हालांकि नए स्मार्टफोन ओवरचार्जिंग को कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन लगातार फुल चार्ज रखना फिर भी बैटरी के लिए आदर्श नहीं माना जाता.
आज के लगभग सभी स्मार्टफोन में लिथियम-आयन बैटरी इस्तेमाल होती है. ये बैटरियां समय के साथ धीरे-धीरे कमजोर होती जाती हैं लेकिन कुछ गलत चार्जिंग आदतें उनकी लाइफ को और तेजी से कम कर सकती हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक जब फोन 80 प्रतिशत के बाद 100 प्रतिशत तक पहुंचता है तब बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ता है. अगर रोजाना ऐसा होता रहे तो कुछ समय बाद बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है और उसकी क्षमता कम हो सकती है. हालांकि नए स्मार्टफोन ओवरचार्जिंग को कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन लगातार फुल चार्ज रखना फिर भी बैटरी के लिए आदर्श नहीं माना जाता.
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बैटरी हेल्थ बनाए रखने के लिए कई एक्सपर्ट्स 20-80 चार्जिंग रूल अपनाने की सलाह देते हैं. इसका मतलब है कि फोन की बैटरी को 20 प्रतिशत से नीचे नहीं जाने देना चाहिए और 80 प्रतिशत तक पहुंचने पर चार्जिंग रोक देना बेहतर माना जाता है. इस रेंज में बैटरी पर कम स्ट्रेस पड़ता है और चार्ज साइकल धीरे-धीरे पूरा होता है. इससे बैटरी लंबे समय तक अच्छी स्थिति में बनी रहती है और फोन की परफॉर्मेंस भी बेहतर रहती है.
बैटरी हेल्थ बनाए रखने के लिए कई एक्सपर्ट्स 20-80 चार्जिंग रूल अपनाने की सलाह देते हैं. इसका मतलब है कि फोन की बैटरी को 20 प्रतिशत से नीचे नहीं जाने देना चाहिए और 80 प्रतिशत तक पहुंचने पर चार्जिंग रोक देना बेहतर माना जाता है. इस रेंज में बैटरी पर कम स्ट्रेस पड़ता है और चार्ज साइकल धीरे-धीरे पूरा होता है. इससे बैटरी लंबे समय तक अच्छी स्थिति में बनी रहती है और फोन की परफॉर्मेंस भी बेहतर रहती है.
Published at : 17 May 2026 08:38 AM (IST)
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