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रातभर 100% Charge करते हैं Phone? ये आदत धीरे-धीरे खराब कर सकती है आपकी Battery
Smartphone Tips: बैटरी हेल्थ बनाए रखने के लिए कई एक्सपर्ट्स 20-80 चार्जिंग रूल अपनाने की सलाह देते हैं.
आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग से लेकर ऑफिस, पढ़ाई, सोशल मीडिया और मनोरंजन तक लगभग हर काम फोन पर ही निर्भर हो गया है. ऐसे में बैटरी जल्दी खत्म होना लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग रातभर फोन चार्जिंग पर लगाकर सुबह 100 प्रतिशत बैटरी के साथ दिन की शुरुआत करना पसंद करते हैं. लेकिन टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह आदत लंबे समय में बैटरी की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है.
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Published at : 17 May 2026 08:38 AM (IST)
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