रातभर 100% Charge करते हैं Phone? ये आदत धीरे-धीरे खराब कर सकती है आपकी Battery

आज के लगभग सभी स्मार्टफोन में लिथियम-आयन बैटरी इस्तेमाल होती है. ये बैटरियां समय के साथ धीरे-धीरे कमजोर होती जाती हैं लेकिन कुछ गलत चार्जिंग आदतें उनकी लाइफ को और तेजी से कम कर सकती हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक जब फोन 80 प्रतिशत के बाद 100 प्रतिशत तक पहुंचता है तब बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ता है. अगर रोजाना ऐसा होता रहे तो कुछ समय बाद बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है और उसकी क्षमता कम हो सकती है. हालांकि नए स्मार्टफोन ओवरचार्जिंग को कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन लगातार फुल चार्ज रखना फिर भी बैटरी के लिए आदर्श नहीं माना जाता.