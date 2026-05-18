हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: घर में घुसे सांप को पकड़ना पड़ा भारी, होशियारी दिखा रहे युवक को काटने के बाद मची चीख पुकार

Video: घर में घुसे सांप को पकड़ना पड़ा भारी, होशियारी दिखा रहे युवक को काटने के बाद मची चीख पुकार

अचानक सांप आक्रामक हो जाता है और युवक पर तेजी से हमला करने लगता है. कुछ ही सेकंड में सांप युवक को काट लेता है. सांप के काटते ही वहां अफरा-तफरी मच जाती है और युवक डरकर तुरंत पीछे हट जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 18 May 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर सूरत का एक खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. वीडियो में एक युवक बिना किसी सुरक्षा और ट्रेनिंग के घर में घुसे सांप को पकड़ने की कोशिश करता दिखाई देता है. शुरुआत में सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में मामला इतना बिगड़ गया कि युवक को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा.

सांप पकड़ने गया और खुद फंस गया

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक घर के अंदर सांप घुस आया था. आसपास कई लोग खड़े होकर यह नजारा देख रहे थे. इसी दौरान सचिन नाम का युवक बिना किसी protective gear के सांप को पकड़ने आगे बढ़ता है. वह पूरे confidence के साथ सांप को बाहर निकालने की कोशिश करता है.

लेकिन तभी अचानक सांप आक्रामक हो जाता है और युवक पर तेजी से हमला करने लगता है. कुछ ही सेकंड में सांप युवक को काट लेता है. सांप के काटते ही वहां अफरा-तफरी मच जाती है और युवक डरकर तुरंत पीछे हट जाता है. इसके बाद सांप भी तेजी से वहां से भाग निकलता है.

कौन सा था सांप?

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक rat snake था, जो जहरीला नहीं माना जाता. हालांकि wildlife experts का कहना है कि non-venomous सांप का काटना भी खतरनाक हो सकता है. इससे गहरा घाव, सूजन, दर्द और infection जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

क्यों घरों में घुस आते हैं सांप?

विशेषज्ञों के मुताबिक rat snakes अक्सर चूहों की तलाश में घरों के आसपास पहुंच जाते हैं. गर्मी और बारिश के मौसम में ऐसे मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि इस दौरान इंसानों और वन्यजीवों का सामना बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी चेतावनी

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोग तरह-तरह के reactions दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि सोशल मीडिया वीडियो देखकर लोग खुद को wildlife expert समझने लगते हैं, जबकि असल जिंदगी में ऐसे stunt जानलेवा साबित हो सकते हैं.

एक यूजर ने लिखा, “वीडियो में आसान लगता है, लेकिन असल में जान जा सकती थी.” दूसरे ने कहा, “सांप पकड़ना मजाक नहीं है, इसके लिए proper training चाहिए.” वहीं कई लोगों ने सलाह दी कि ऐसे मामलों में हमेशा trained snake rescuers को ही बुलाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: Viral Video: 'गजब हैं पाकिस्तानी' तरबूज बेचने के लिए नंगे होकर डांस कर रहे पड़ोसी, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

Published at : 18 May 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: घर में घुसे सांप को पकड़ना पड़ा भारी, होशियारी दिखा रहे युवक को काटने के बाद मची चीख पुकार
घर में घुसे सांप को पकड़ना पड़ा भारी, होशियारी दिखा रहे युवक को काटने के बाद मची चीख पुकार
ट्रेंडिंग
Video: जंगल सफारी के दौरान मौत से सामना! गैंडे ने किया टूरिस्ट जीप पर हमला, खौफनाक वीडियो वायरल
जंगल सफारी के दौरान मौत से सामना! गैंडे ने किया टूरिस्ट जीप पर हमला, खौफनाक वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: NSG कमांडोज के बीच पहुंचे धोनी, बोले- “फिट लग रहा हूं ना?” वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
NSG कमांडोज के बीच पहुंचे धोनी, बोले- “फिट लग रहा हूं ना?” वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
ट्रेंडिंग
Video: कैच पकड़ TIM David ने पंजाबी फैंस के सामने किया Sidhu Moosewala step, वीडियो हो रहा वायरल
कैच पकड़ TIM David ने पंजाबी फैंस के सामने किया Sidhu Moosewala step, वीडियो हो रहा वायरल
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बाबा रे बाबा... 'पिस्तौल बाबा'! | Sansani
Sandeep Chaudhary | Inflation | Iran US War: ट्रंप का 'स्लेज हैमर' और 'आपदाओं का दशक'! | Video Game
Rajdhani Train Fire: राजधानी एक्सप्रेस में कैसे लगी भीषण आग ? | Short Circuit
Janhit : ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं Trump ? | Iran-US War Update
Fuel Crisis : पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, 48 घंटे में दोबारा बढ़ी CNG! | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
स्वीडन के पीएम ने ऐसा क्या दिया, खुश हो गए प्रधानमंत्री मोदी, बंगाल से है बड़ा कनेक्शन
स्वीडन के पीएम ने ऐसा क्या दिया, खुश हो गए प्रधानमंत्री मोदी, बंगाल से है बड़ा कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक की टक्कर में 8 लोगों की मौत
लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक की टक्कर में 8 लोगों की मौत
इंडिया
अब शुरू होगा गर्मी का टॉर्चर, 47 डिग्री पारा! जानें यूपी-दिल्ली से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
अब शुरू होगा गर्मी का टॉर्चर, 47 डिग्री पारा! जानें यूपी-दिल्ली से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
स्पोर्ट्स
IPL Records: देवदत्त पडिक्कल से विराट कोहली तक, IPL में सबसे तेज रन माइलस्टोन रिकॉर्ड्स में कौन सबसे आगे
IPL Records: देवदत्त पडिक्कल से विराट कोहली तक, IPL में सबसे तेज रन माइलस्टोन रिकॉर्ड्स में कौन सबसे आगे
बॉलीवुड
Pati Patni Aur Woh Do BO Day 3: 'पति पत्नी और वो दो' ने संडे को मचाया धमाल, धुआंधार छापे नोट, लेकिन नहीं तोड़ पाई कार्तिक की फिल्म का रिकॉर्ड
'पति पत्नी और वो दो' ने संडे को मचाया धमाल, धुआंधार छापे नोट, जानें- फिल्म के तीन दिनों का कलेक्शन
विश्व
ईरान को घड़ी की टिकटिक वाली धमकी, नेतन्याहू से 30 मिनट बात... चीन दौरे के बाद क्यों गुस्से में आए ट्रंप? तेहरान को दिया अल्टीमेटम
ईरान को घड़ी की टिकटिक वाली धमकी, नेतन्याहू से 30 मिनट बात... चीन दौरे के बाद क्यों गुस्से में ट्रंप?
शिक्षा
National Overseas Scholarship 2026-27: विदेश में पढ़ाई का है सपना, जानें नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए कैसे करें अप्लाई?
विदेश में पढ़ाई का है सपना, जानें नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए कैसे करें अप्लाई?
ऑटो
महंगे तेल से चाहिए परमानेंट छुट्टी? ये 5 EV बदल देंगी आपका सफर, कम खर्च में मिलेगा दमदार माइलेज
महंगे तेल से चाहिए परमानेंट छुट्टी? ये 5 EV बदल देंगी आपका सफर, कम खर्च में मिलेगा दमदार माइलेज
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget