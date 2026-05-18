घर में घुसे सांप को पकड़ना पड़ा भारी, होशियारी दिखा रहे युवक को काटने के बाद मची चीख पुकार

सोशल मीडिया पर सूरत का एक खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. वीडियो में एक युवक बिना किसी सुरक्षा और ट्रेनिंग के घर में घुसे सांप को पकड़ने की कोशिश करता दिखाई देता है. शुरुआत में सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में मामला इतना बिगड़ गया कि युवक को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा.

सांप पकड़ने गया और खुद फंस गया

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक घर के अंदर सांप घुस आया था. आसपास कई लोग खड़े होकर यह नजारा देख रहे थे. इसी दौरान सचिन नाम का युवक बिना किसी protective gear के सांप को पकड़ने आगे बढ़ता है. वह पूरे confidence के साथ सांप को बाहर निकालने की कोशिश करता है.

लेकिन तभी अचानक सांप आक्रामक हो जाता है और युवक पर तेजी से हमला करने लगता है. कुछ ही सेकंड में सांप युवक को काट लेता है. सांप के काटते ही वहां अफरा-तफरी मच जाती है और युवक डरकर तुरंत पीछे हट जाता है. इसके बाद सांप भी तेजी से वहां से भाग निकलता है.

Inexperienced man in Surat’s Sachin bitten while trying to catch a snake. Luckily non-venomous. Video going viral! pic.twitter.com/4rnt2wQ7lZ — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 15, 2026

कौन सा था सांप?

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक rat snake था, जो जहरीला नहीं माना जाता. हालांकि wildlife experts का कहना है कि non-venomous सांप का काटना भी खतरनाक हो सकता है. इससे गहरा घाव, सूजन, दर्द और infection जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

क्यों घरों में घुस आते हैं सांप?

विशेषज्ञों के मुताबिक rat snakes अक्सर चूहों की तलाश में घरों के आसपास पहुंच जाते हैं. गर्मी और बारिश के मौसम में ऐसे मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि इस दौरान इंसानों और वन्यजीवों का सामना बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी चेतावनी

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोग तरह-तरह के reactions दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि सोशल मीडिया वीडियो देखकर लोग खुद को wildlife expert समझने लगते हैं, जबकि असल जिंदगी में ऐसे stunt जानलेवा साबित हो सकते हैं.

एक यूजर ने लिखा, “वीडियो में आसान लगता है, लेकिन असल में जान जा सकती थी.” दूसरे ने कहा, “सांप पकड़ना मजाक नहीं है, इसके लिए proper training चाहिए.” वहीं कई लोगों ने सलाह दी कि ऐसे मामलों में हमेशा trained snake rescuers को ही बुलाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: Viral Video: 'गजब हैं पाकिस्तानी' तरबूज बेचने के लिए नंगे होकर डांस कर रहे पड़ोसी, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी