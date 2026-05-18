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कहां से होते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक साइबर हमले? भारत का पड़ोसी देश बना सबसे बड़ा डिजिटल खतरा
Cyber Attacks: जब भी साइबर हमलों की खबरें सामने आती हैं लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये हमले कहां से किए जाते हैं और दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर किस देश में बैठे हैं.
आज पूरी दुनिया इंटरनेट और डिजिटल तकनीक पर निर्भर हो चुकी है. बैंकिंग से लेकर शॉपिंग, ऑफिस के काम से लेकर निजी बातचीत तक, हर चीज ऑनलाइन हो रही है. टेक्नोलॉजी ने इंसानी जिंदगी को आसान जरूर बनाया है लेकिन इसके साथ साइबर अपराध का खतरा भी तेजी से बढ़ा है. अब हालात ऐसे हैं कि कुछ मिनटों के भीतर किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट खाली हो सकता है निजी डेटा चोरी हो सकता है और बड़ी कंपनियों के सिस्टम तक ठप किए जा सकते हैं.
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Published at : 18 May 2026 08:28 AM (IST)
Tags :Cyber Attack TECH NEWS HINDI
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