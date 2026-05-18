कहां से होते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक साइबर हमले? भारत का पड़ोसी देश बना सबसे बड़ा डिजिटल खतरा

जब भी साइबर हमलों की खबरें सामने आती हैं लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये हमले कहां से किए जाते हैं और दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर किस देश में बैठे हैं. इस सवाल का जवाब थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स ने उन देशों की पहचान की है जहां से सबसे ज्यादा साइबर गतिविधियां देखी जाती हैं. ग्लोबल साइबर थ्रेट से जुड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया में होने वाले साइबर हमलों का बड़ा हिस्सा चीन से जुड़े नेटवर्क या हैकर समूहों से जुड़ा पाया गया है. दावा किया जाता है कि लगभग 40 प्रतिशत साइबर अटैक चीनी IP एड्रेस या चीन से जुड़े हैकर नेटवर्क से संचालित होते हैं.