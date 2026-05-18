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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीकहां से होते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक साइबर हमले? भारत का पड़ोसी देश बना सबसे बड़ा डिजिटल खतरा

कहां से होते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक साइबर हमले? भारत का पड़ोसी देश बना सबसे बड़ा डिजिटल खतरा

Cyber Attacks: जब भी साइबर हमलों की खबरें सामने आती हैं लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये हमले कहां से किए जाते हैं और दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर किस देश में बैठे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 18 May 2026 08:29 AM (IST)
Cyber Attacks: जब भी साइबर हमलों की खबरें सामने आती हैं लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये हमले कहां से किए जाते हैं और दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर किस देश में बैठे हैं.

आज पूरी दुनिया इंटरनेट और डिजिटल तकनीक पर निर्भर हो चुकी है. बैंकिंग से लेकर शॉपिंग, ऑफिस के काम से लेकर निजी बातचीत तक, हर चीज ऑनलाइन हो रही है. टेक्नोलॉजी ने इंसानी जिंदगी को आसान जरूर बनाया है लेकिन इसके साथ साइबर अपराध का खतरा भी तेजी से बढ़ा है. अब हालात ऐसे हैं कि कुछ मिनटों के भीतर किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट खाली हो सकता है निजी डेटा चोरी हो सकता है और बड़ी कंपनियों के सिस्टम तक ठप किए जा सकते हैं.

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जब भी साइबर हमलों की खबरें सामने आती हैं लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये हमले कहां से किए जाते हैं और दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर किस देश में बैठे हैं. इस सवाल का जवाब थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स ने उन देशों की पहचान की है जहां से सबसे ज्यादा साइबर गतिविधियां देखी जाती हैं. ग्लोबल साइबर थ्रेट से जुड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया में होने वाले साइबर हमलों का बड़ा हिस्सा चीन से जुड़े नेटवर्क या हैकर समूहों से जुड़ा पाया गया है. दावा किया जाता है कि लगभग 40 प्रतिशत साइबर अटैक चीनी IP एड्रेस या चीन से जुड़े हैकर नेटवर्क से संचालित होते हैं.
जब भी साइबर हमलों की खबरें सामने आती हैं लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये हमले कहां से किए जाते हैं और दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर किस देश में बैठे हैं. इस सवाल का जवाब थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स ने उन देशों की पहचान की है जहां से सबसे ज्यादा साइबर गतिविधियां देखी जाती हैं. ग्लोबल साइबर थ्रेट से जुड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया में होने वाले साइबर हमलों का बड़ा हिस्सा चीन से जुड़े नेटवर्क या हैकर समूहों से जुड़ा पाया गया है. दावा किया जाता है कि लगभग 40 प्रतिशत साइबर अटैक चीनी IP एड्रेस या चीन से जुड़े हैकर नेटवर्क से संचालित होते हैं.
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विशेषज्ञों के अनुसार, चीन के कई एडवांस्ड हैकर ग्रुप कॉरपोरेट जासूसी, संवेदनशील सरकारी जानकारी चुराने और बड़ी कंपनियों की टेक्नोलॉजी हासिल करने पर फोकस करते हैं. इन हमलों का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता बल्कि रणनीतिक और तकनीकी बढ़त हासिल करना भी होता है. साइबर हमलों के मामले में रूस का नाम भी बेहद ऊपर आता है. रूस से जुड़े हैकर समूह खासतौर पर रैंसमवेयर हमलों के लिए बदनाम हैं. इस तरह के हमलों में किसी कंपनी या संस्थान के कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है और फिर उसे खोलने के बदले भारी रकम मांगी जाती है.
विशेषज्ञों के अनुसार, चीन के कई एडवांस्ड हैकर ग्रुप कॉरपोरेट जासूसी, संवेदनशील सरकारी जानकारी चुराने और बड़ी कंपनियों की टेक्नोलॉजी हासिल करने पर फोकस करते हैं. इन हमलों का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता बल्कि रणनीतिक और तकनीकी बढ़त हासिल करना भी होता है. साइबर हमलों के मामले में रूस का नाम भी बेहद ऊपर आता है. रूस से जुड़े हैकर समूह खासतौर पर रैंसमवेयर हमलों के लिए बदनाम हैं. इस तरह के हमलों में किसी कंपनी या संस्थान के कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है और फिर उसे खोलने के बदले भारी रकम मांगी जाती है.
Published at : 18 May 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Cyber Attack TECH NEWS HINDI

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