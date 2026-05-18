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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअकेले घूमने वालों के बड़े काम आएंगे ये सेफ्टी गैजेट, महिलाओं के लिए खास तौर पर जरूरी

अकेले घूमने वालों के बड़े काम आएंगे ये सेफ्टी गैजेट, महिलाओं के लिए खास तौर पर जरूरी

Safety Gadget For Solo Traveler: अकेले घूमने वाले लोगों को सबसे ज्यादा सेफ्टी की चिंता रहती है. इस चिंता को दूर करने के लिए आप सेफ्टी अलार्म जैसे गैजेट की मदद ले सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 May 2026 08:33 AM (IST)
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  • सोलो ट्रैवलिंग में सुरक्षा के लिए गैजेट्स बहुत काम आते हैं।
  • सेफ्टी अलार्म खतरे में तुरंत ध्यान आकर्षित करता है।
  • स्मार्ट ट्रैकर लोकेशन बताता है, सामान पर भी नजर रखता है।
  • पावर बैंक टॉर्चलाइट से चार्जिंग व रोशनी प्रदान करता है।

Safety Gadget For Solo Traveler: अकेले घूमने का मजा कुछ और ही होता है. अब पहले की तुलना में ज्यादा लोग सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं. पहाड़ या समुद्र का किनारा, हर जगह सोलो ट्रैवलिंग करने वाले लोग मिल जाएंगे. अगर महिलाओं की बात करें तो उनके लिए सोलो ट्रैवलिंग थोड़ा मुश्किल होता है और सेफ्टी की चिंता बनी रहती है. ऐसी स्थिति में कुछ सेफ्टी गैजेट काम आ सकते हैं. इन्हें सोलो ट्रैवलिंग करने वाली महिलाओं के साथ-साथ पुरुष भी यूज कर सकते हैं. किफायती कीमत वाले ये गैजेट आपकी सोलो ट्रिप को थोड़ा और सुरक्षित बना सकते हैं.

सोलो ट्रैवलर के बैग में होने चाहिए ये Safety Gadgets

सेफ्टी अलार्म- सेफ्टी अलार्म एक छोटा लेकिन अहम गैजेट है. इसे कैरी करना और यूज करना एकदम आसान है. अगर आप किसी खतरे वाली स्थिति में हैं तो बटन दबाकर सायरन बजाया जा सकता है. यह शोर मचाकर आसपास से गुजर रहे लोगों को अटेंशन खींच सकती है. इसे यूज करने के लिए न तो किसी ट्रेनिंग की जरूरत है और न ही आपको बहुत जान लगाने की जरूरत पड़ेगी. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर यह आसानी से उपलब्ध है.

स्मार्ट ट्रैकर- जैसा नाम से ही जाहिर है यह लोकेशन ट्रैकिंग के लिए काम आता है. आप अपने साथ-साथ अपने सामान पर नजर रखने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं. सामान के लिए एयरटैग जैसे ट्रैकर यूज किए जा सकते हैं. इसके अलावा कई और भी ट्रैकर मौजूद हैं, जिसकी मदद से आप अपनी लाइव लोकेशन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं. यह मुश्किल घड़ी में काफी काम आने वाली चीज है.

पावर बैंक- यह भले ही डायरेक्ट सेफ्टी नहीं देता है, लेकिन संकट की घड़ी को आसान बना सकता है. मार्केट में आपको टॉर्चलाइट वाले पावर बैंक आसानी से मिल जाएंगे. ये फोन को चार्ज करने के साथ-साथ अंधेरे में भी आपके काम आ सकते हैं. अगर आप किसी ऐसी जगह पर फंस गए हैं, जहां बिजली का इंतजाम नहीं है तो उस जगह पर यह फोन चार्ज कर देगा, जिससे आप मदद के लिए किसी को बुला पाएंगे. 

वीयरेबल सेफ्टी डिवाइस- मार्केट में आजकल स्मार्ट बैंड के साथ-साथ कई पैंडेंट भी मौजूद हैं, जो मुश्किल घड़ी में आपकी जान तक बचा सकते हैं. इनके जरिए एक बटन प्रेस कर आप लोकेशन शेयर कर पाएंगे. चूंकि इन्हें हाथ या गले में पहना जाता है तो ये आपकी रीच में रहते हैं और जरूरत पड़ने बैग खंगालने का झंझट नहीं रहता.

ये भी पढ़ें- iPhone 18 vs iPhone 17: क्या नए आईफोन के लिए इंतजार रहेगा ठीक या करंट वेरिएंट है फायदे का सौदा? यहां जानें

Published at : 18 May 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
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