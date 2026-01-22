धमाल मचाने को तैयार है सिरी का नया वर्जन, चैटजीपीटी और जेमिनी को देगा टक्कर, जानें कब आएगा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल ने सिरी को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है और अब वह इसे एआई चैटबॉट बनाना चाह रही है. जनरेटिव एआई के मामले में गूगल और ओपनएआई से पिछड़ने के बाद अब ऐप्पल और इंतजार नहीं करना चाहती. कंपनी गूगल के जेमिनी एआई मॉडल पर नए सिरी को तैयार करेगी और इसे इसी साल लॉन्च कर दिया जाएगा. ऐप्पल ने इस प्रोजेक्ट को Campos कोडनेम दिया है और यह अपडेट सिरी के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी. नए सिरी के आते ही मौजूदा इंटरफेस बदल जाएगा और यह कन्वर्सेशन चैटबॉट की तरह काम करेगा.

कैसे काम करेगा नया सिरी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिरी को समन करने का तरीका पुराना ही होगा. यूजर 'हे सिरी' या साइड बटन को होल्ड कर सिरी को एक्टिवेट कर सकेंगे, लेकिन यह चैटजीपीटी और जेमिनी चैटबॉट की तरह करेगा. यहां यूजर इससे नैचुरल तरीके बातचीत कर सकेंगे. नए सिरी में वेब सर्चिंग, कंटेट क्रिएशन, इमेज जनरेशन, इंफोर्मेशन को समराइज करने और अपलोडेड फाइल्स को एनालाइज करने जैसे कई फीचर्स मिलेंगे. ऐप्पल इससे सीधे तौर पर जेमिनी और चैटजीपीटी को टक्कर देना चाहती है.

iOS 27 में किया जाएगा एम्बेड

नए सिरी को iOS 27, iPadOS 27 और macOS 27 में एम्बेड किया जाएगा. यह स्टैंडअलोन ऐप के तौर पर लॉन्च न होकर ऐप्पल की कोर ऐप्स में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे यूजर सिर्फ वॉइस कमांड देकर फोटो एडिट करने, ईमेल ड्राफ्ट करने और किसी मैसेज या फाइल्स को सर्च करने जैसे काम कर सकेंगे. ऐप्पल जून में होने वाले अपने WWDC इवेंट में इसकी झलक दिखा सकती है और सितंबर तक इसे यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा सकता है. उससे पहले ऐप्पल iOS 26.4 अपडेट रोल आउट करेगी, जिसमें ऐप्पल इंटेलीजेंस को अपग्रेड किया जाएगा.

गूगल के साथ हुई है ऐप्पल की पार्टनरशिप

हाल ही में ऐप्पल और गूगल ने पार्टनरशिप का ऐलान किया है. इसके तहत गूगल के जेमिनी मॉडल को ऐप्पल डिवाइसेस और सर्विस में एआई फीचर्स देने के लिए यूज किया जाएगा. इसी पार्टनरशिप के तहत सिरी का नया वर्जन लाने का ऐलान किया गया था.

