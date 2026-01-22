हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीधमाल मचाने को तैयार है सिरी का नया वर्जन, चैटजीपीटी और जेमिनी को देगा टक्कर, जानें कब आएगा

धमाल मचाने को तैयार है सिरी का नया वर्जन, चैटजीपीटी और जेमिनी को देगा टक्कर, जानें कब आएगा

ऐप्पल ने सिरी को लेकर तगड़ी प्लानिंग की है. जेमिनी और चैटजीपीटी को टक्कर देने के लिए ऐप्पल सिरी को अब चैटबॉट में कन्वर्ट करेगी. नए सिरी को इसी साल सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 Jan 2026 09:35 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल ने सिरी को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है और अब वह इसे एआई चैटबॉट बनाना चाह रही है. जनरेटिव एआई के मामले में गूगल और ओपनएआई से पिछड़ने के बाद अब ऐप्पल और इंतजार नहीं करना चाहती. कंपनी गूगल के जेमिनी एआई मॉडल पर नए सिरी को तैयार करेगी और इसे इसी साल लॉन्च कर दिया जाएगा. ऐप्पल ने इस प्रोजेक्ट को Campos कोडनेम दिया है और यह अपडेट सिरी के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी. नए सिरी के आते ही मौजूदा इंटरफेस बदल जाएगा और यह कन्वर्सेशन चैटबॉट की तरह काम करेगा.

कैसे काम करेगा नया सिरी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिरी को समन करने का तरीका पुराना ही होगा. यूजर 'हे सिरी' या साइड बटन को होल्ड कर सिरी को एक्टिवेट कर सकेंगे, लेकिन यह चैटजीपीटी और जेमिनी चैटबॉट की तरह करेगा. यहां यूजर इससे नैचुरल तरीके बातचीत कर सकेंगे. नए सिरी में वेब सर्चिंग, कंटेट क्रिएशन, इमेज जनरेशन, इंफोर्मेशन को समराइज करने और अपलोडेड फाइल्स को एनालाइज करने जैसे कई फीचर्स मिलेंगे. ऐप्पल इससे सीधे तौर पर जेमिनी और चैटजीपीटी को टक्कर देना चाहती है.

iOS 27 में किया जाएगा एम्बेड

नए सिरी को iOS 27, iPadOS 27 और macOS 27 में एम्बेड किया जाएगा. यह स्टैंडअलोन ऐप के तौर पर लॉन्च न होकर ऐप्पल की कोर ऐप्स में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे यूजर सिर्फ वॉइस कमांड देकर फोटो एडिट करने, ईमेल ड्राफ्ट करने और किसी मैसेज या फाइल्स को सर्च करने जैसे काम कर सकेंगे. ऐप्पल जून में होने वाले अपने WWDC इवेंट में इसकी झलक दिखा सकती है और सितंबर तक इसे यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा सकता है. उससे पहले ऐप्पल iOS 26.4 अपडेट रोल आउट करेगी, जिसमें ऐप्पल इंटेलीजेंस को अपग्रेड किया जाएगा.

गूगल के साथ हुई है ऐप्पल की पार्टनरशिप

हाल ही में ऐप्पल और गूगल ने पार्टनरशिप का ऐलान किया है. इसके तहत गूगल के जेमिनी मॉडल को ऐप्पल डिवाइसेस और सर्विस में एआई फीचर्स देने के लिए यूज किया जाएगा. इसी पार्टनरशिप के तहत सिरी का नया वर्जन लाने का ऐलान किया गया था. 

ये भी पढ़ें-

सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी खतरे में, एंथ्रोपिक के सीईओ बोले- एक साल में एआई कर देगी रिप्लेस

Published at : 22 Jan 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Siri Apple AI Chatbot TECH NEWS IOS 27
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आधी रात को आग का गोला बन गई बस, तीन लोग जिंदा जले, कई झुलसे
आधी रात को आग का गोला बन गई बस, तीन लोग जिंदा जले, कई झुलसे
दिल्ली NCR
Delhi Traffic Advisory: बीटिंग रिट्रीट की प्रैक्टिस के लिए आज नई दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों पर नहीं मिलेगी एंट्री
बीटिंग रिट्रीट की प्रैक्टिस के लिए आज नई दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों पर नहीं मिलेगी एंट्री
विश्व
Donald Trump On Canada: चुनौती देने पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति, बोले– 'अमेरिका की वजह से ही जिंदा है कनाडा'
चुनौती देने पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति, बोले– 'अमेरिका की वजह से ही जिंदा है कनाडा'
स्पोर्ट्स
ICC vs BCB: T20 वर्ल्ड कप 2026 पर बांग्लादेश की टेंशन बढ़ी, सरकार और खिलाड़ियों के बीच मीटिंग, जानिए लेटेस्ट अपडेट
T20 वर्ल्ड कप 2026 पर बांग्लादेश की टेंशन बढ़ी, सरकार और खिलाड़ियों के बीच मीटिंग, जानिए लेटेस्ट अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Freedom At Midnight 2 और Black Warrant के एक्टर Anurag Thakur ने बताया क्यों है Theatre जरूरी
Delhi Murder Case: Mangolpuri में गली में चाकूओं से युवक को गोद गए शख्स | Breaking News | ABP News
बेबस लड़की की 'लुटेरा बाबा' !
जिस जज ने Anuj Chaudhary को दिया FIR का आदेश, उनका ही हो गया तबादला!
स्वामी Avimukteshwaranand के Shankaracharya होने पर हो रही राजनीति?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आधी रात को आग का गोला बन गई बस, तीन लोग जिंदा जले, कई झुलसे
आधी रात को आग का गोला बन गई बस, तीन लोग जिंदा जले, कई झुलसे
दिल्ली NCR
Delhi Traffic Advisory: बीटिंग रिट्रीट की प्रैक्टिस के लिए आज नई दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों पर नहीं मिलेगी एंट्री
बीटिंग रिट्रीट की प्रैक्टिस के लिए आज नई दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों पर नहीं मिलेगी एंट्री
विश्व
Donald Trump On Canada: चुनौती देने पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति, बोले– 'अमेरिका की वजह से ही जिंदा है कनाडा'
चुनौती देने पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति, बोले– 'अमेरिका की वजह से ही जिंदा है कनाडा'
स्पोर्ट्स
ICC vs BCB: T20 वर्ल्ड कप 2026 पर बांग्लादेश की टेंशन बढ़ी, सरकार और खिलाड़ियों के बीच मीटिंग, जानिए लेटेस्ट अपडेट
T20 वर्ल्ड कप 2026 पर बांग्लादेश की टेंशन बढ़ी, सरकार और खिलाड़ियों के बीच मीटिंग, जानिए लेटेस्ट अपडेट
बॉलीवुड
The Raja Saab Hindi BO Lifetime: ‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
हेल्थ
डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद नहीं घट रहा वजन? आप भी तो नहीं कर रहे ये 5 बड़ी गलतियां
डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद नहीं घट रहा वजन? आप भी तो नहीं कर रहे ये 5 बड़ी गलतियां
यूटिलिटी
महाराष्ट्र की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडकी बहिण योजना का पैसा, आज ही सुधार लें यह गलती
महाराष्ट्र की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडकी बहिण योजना का पैसा, आज ही सुधार लें यह गलती
नौकरी
​ESIC IMO 2026: MBBS पास कैंडिडेट्स के लिए नौकरी का मौका, लास्ट डेट से पहले कर लें आवेदन
MBBS पास कैंडिडेट्स के लिए नौकरी का मौका, लास्ट डेट से पहले कर लें आवेदन
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget