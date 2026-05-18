भारत ने खारिज किया नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का मीडिया की आजादी वाला बयान, कहा- ये लैक ऑफ नॉलेज

भारत ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की भारत में मीडिया की घटती आजादी, धार्मिक और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के कम होने वाली बातों को खारिज कर दिया है. पीएम मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान MEA के अधिकारी ने कहा कि देश के जीवंत लोकतंत्र है, जो सभी को बोलने की आजादी की गारंटी देता है. उन्होंने कहा कि ये चिंताएं समझ की कमी से पैदा हुई हैं.

विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी सिबी जॉर्ज ने कहा, 'हम इस तरह के सवालों का सामना असल में सवाल पूछने वाले की समझ की कमी की वजह से करते हैं.' उन्होंने बताया कि भारत 5 हजार साल पुरानी सभ्यता का हिस्सा है और देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता पर ज़ोर दिया.

भारत में सभी धर्म फले-फूले: MEA अधिकारी

उन्होंने कहा, 'भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है. 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी सभ्यता वाला देश. यह अलग-अलग तरह का देश है. संस्कृति में अलग-अलग तरह के लोग हैं, भाषाओं में अलग-अलग तरह के लोग हैं, खाने में अलग-अलग तरह के लोग हैं, धर्म में अलग-अलग तरह के लोग हैं. दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जहां चार धर्मों की शुरुआत हुई हो. हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, ये धर्म भारत में शुरू हुए और आज भी भारत में फल-फूल रहे हैं.'



उन्होंने आगे कहा, 'यहूदी धर्म भारत में 2500 साल से ज़्यादा समय तक रहा. लगातार साथ-साथ रहा. भारत शायद उन बहुत कम देशों में से एक है जहां यहूदी आबादी को कभी ज़ुल्म का सामना नहीं करना पड़ा. ईसाई धर्म ईसा मसीह के तुरंत बाद भारत आया. भारत में फलता-फूलता रहा. इस्लाम खुद पैगंबर मोहम्मद के समय में भारत आया और भारत में फला-फूला.'

लोकतंत्र पर सवाल का दिया ये जवाब

यह बातचीत तब हुई जब एक डच पत्रकार ने PM मोदी की नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के दौरान जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस न होने पर सवाल उठाया और प्रेस की आजादी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों, जिसमें मुस्लिम और छोटे समुदाय के बारे में चिंता जताई. डिप्लोमैट ने देश के कई इलाकों में हाल ही में हुए असेंबली इलेक्शन का ज़िक्र करते हुए कहा कि इंडिया एक 'वाइब्रेंट डेमोक्रेसी' है जहां सत्ता का शांतिपूर्ण ट्रांज़िशन एक खास बात है. उन्होंने कहा, 'हाल ही में, हमारे यहां इलेक्शन हुए. आप जानते हैं, आपको यह जानना होगा कि पार्टिसिपेशन का लेवल क्या था. 90% से ज़्यादा वोटर्स ने वोट दिया. यही इंडिया की खूबसूरती है.'

भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी डबल: MEA

भारत ने नीदरलैंड को जवाब देते हुए कहा कि जब हम आजाद हुए तो भारत में माइनॉरिटी आबादी 11 परसेंट थी. अब यह 20 परसेंट से ज़्यादा है. ऐसा कोई देश बताइए जहां माइनॉरिटी की आबादी बढ़ी हो? आपको यह भारत के अलावा (कहीं और) नहीं मिलेगा.