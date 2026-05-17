हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीपुराना AC खरीदने से पहले हो जाएं सावधान! नजरअंदाज किए ये संकेत तो बन सकता है जानलेवा

पुराना AC खरीदने से पहले हो जाएं सावधान! नजरअंदाज किए ये संकेत तो बन सकता है जानलेवा

Second Hand AC: अगर AC चालू करते समय अजीब सी बदबू, जलने जैसी स्मेल या केमिकल जैसी गंध आए तो यह खतरे का संकेत हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 17 May 2026 12:39 PM (IST)
Second Hand AC: अगर AC चालू करते समय अजीब सी बदबू, जलने जैसी स्मेल या केमिकल जैसी गंध आए तो यह खतरे का संकेत हो सकता है.

गर्मी बढ़ते ही एयर कंडीशनर की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है. कई लोग पैसे बचाने के लिए सेकेंड हैंड या पुराना AC खरीदना बेहतर विकल्प मानते हैं. पहली नजर में यह सौदा फायदे का लग सकता है लेकिन बिना जांच-पड़ताल के खरीदा गया पुराना AC आपकी जेब के साथ-साथ सेहत और सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है. कई बार खराब वायरिंग, गैस लीकेज या अंदर जमी धूल गंभीर हादसों की वजह बन जाती है. ऐसे में पुराना AC खरीदने से पहले कुछ जरूरी संकेतों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.

1/6
अगर AC चालू करते समय अजीब सी बदबू, जलने जैसी स्मेल या केमिकल जैसी गंध आए तो यह खतरे का संकेत हो सकता है. कई पुराने AC में रेफ्रिजरेंट गैस लीक होने लगती है जो सांस से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है. लंबे समय तक ऐसी गैस के संपर्क में रहना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए खरीदने से पहले AC को कम से कम 15-20 मिनट तक चलाकर जरूर चेक करें.
अगर AC चालू करते समय अजीब सी बदबू, जलने जैसी स्मेल या केमिकल जैसी गंध आए तो यह खतरे का संकेत हो सकता है. कई पुराने AC में रेफ्रिजरेंट गैस लीक होने लगती है जो सांस से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है. लंबे समय तक ऐसी गैस के संपर्क में रहना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए खरीदने से पहले AC को कम से कम 15-20 मिनट तक चलाकर जरूर चेक करें.
2/6
पुराने AC में सबसे ज्यादा खतरा खराब वायरिंग से होता है. कई बार तार कटे हुए होते हैं या प्लग जला हुआ दिखाई देता है. ऐसी स्थिति में शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. अगर AC के पीछे की वायरिंग बहुत ज्यादा पुरानी या टेप से जुड़ी दिखे तो ऐसे मॉडल से दूरी बनाना ही बेहतर रहेगा.
पुराने AC में सबसे ज्यादा खतरा खराब वायरिंग से होता है. कई बार तार कटे हुए होते हैं या प्लग जला हुआ दिखाई देता है. ऐसी स्थिति में शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. अगर AC के पीछे की वायरिंग बहुत ज्यादा पुरानी या टेप से जुड़ी दिखे तो ऐसे मॉडल से दूरी बनाना ही बेहतर रहेगा.
Published at : 17 May 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
AC TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
इमरजेंसी में एक बटन दबाते ही ठप हो जाएगी AI, यह देश कर रहा है बड़ी तैयारी
इमरजेंसी में एक बटन दबाते ही ठप हो जाएगी AI, यह देश कर रहा है बड़ी तैयारी
टेक्नोलॉजी
वैज्ञानिकों का कमाल! अब मधुमक्खियों जैसे उड़ने वाले Drones खुद ढूंढ़ सकेंगे रास्ता, दुनिया बदल सकती है ये टेक
वैज्ञानिकों का कमाल! अब मधुमक्खियों जैसे उड़ने वाले Drones खुद ढूंढ़ सकेंगे रास्ता, दुनिया बदल सकती है ये टेक
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 vs iPhone 17: क्या नए आईफोन के लिए इंतजार रहेगा ठीक या करंट वेरिएंट है फायदे का सौदा? यहां जानें
iPhone 18 vs iPhone 17: क्या नए आईफोन के लिए इंतजार रहेगा ठीक या करंट वेरिएंट है फायदे का सौदा? यहां जानें
टेक्नोलॉजी
Google Pixel 10 की कीमत एक ही झटके में धड़ाम, पहले कभी नहीं हुआ इतना सस्ता
Google Pixel 10 की कीमत एक ही झटके में धड़ाम, पहले कभी नहीं हुआ इतना सस्ता
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Sansani: मुंब्रा में फरेबी प्रेमिका ने प्रेमी को दिया धोखा....! | Crime News | Maharashtra
Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | Massive Hike in Silver Import Duty | PM Modi Appeal
भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
जहां अपराधियों में खौफ और व्यवस्था को मिल रहा रफ्तार... वो बन गया उत्तर प्रदेश, योगी राज की गवाही दे रहे ये आंकड़े
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नीदरलैंड के बाद अब स्वीडन जाएंगे PM मोदी, 8 साल बाद हो रहा दौरा, जानें किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
नीदरलैंड के बाद अब स्वीडन जाएंगे PM मोदी, 8 साल बाद हो रहा दौरा, जानें किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
मध्य प्रदेश
'राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है लेकिन...', RGPV से राजीव गांधी का नाम हटाने पर बोले दिग्विजय सिंह
'राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है लेकिन...', RGPV से राजीव गांधी का नाम हटाने पर बोले दिग्विजय सिंह
इंडिया
NEET Paper Leak: टेलीग्राम का इस्तेमाल, नासिक में कोचिंग क्लास वालों से पूछताछ... NEET पेपर लीक में CBI की रडार पर कौन?
टेलीग्राम का इस्तेमाल, नासिक में कोचिंग क्लास वालों से पूछताछ... NEET पेपर लीक में CBI की रडार पर कौन?
बॉलीवुड
Cannes 2026: क्या उर्वशी रौतेला ने गिगी हदीद का लुक किया कॉपी? सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल
कान्स 2026: क्या उर्वशी रौतेला ने गिगी हदीद का लुक किया कॉपी? सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल
स्पोर्ट्स
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
इंडिया
Silver News: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सिल्वर के इंपोर्ट पर लगाई रोक, जानें क्यों उठाया गया ये कदम?
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सिल्वर के इंपोर्ट पर लगाई रोक, जानें क्यों उठाया गया ये कदम?
शिक्षा
CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर क्या है स्टूडेंट्स और पैरेंट्स की राय? जान लें उनके 'मन की बात'
CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर क्या है स्टूडेंट्स और पैरेंट्स की राय? जान लें उनके 'मन की बात'
एग्रीकल्चर
फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं नूरजहां मैंगो, 4 किलो तक होता है एक आम का वजन
फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं नूरजहां मैंगो, 4 किलो तक होता है एक आम का वजन
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget