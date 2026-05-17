पुराना AC खरीदने से पहले हो जाएं सावधान! नजरअंदाज किए ये संकेत तो बन सकता है जानलेवा

अगर AC चालू करते समय अजीब सी बदबू, जलने जैसी स्मेल या केमिकल जैसी गंध आए तो यह खतरे का संकेत हो सकता है. कई पुराने AC में रेफ्रिजरेंट गैस लीक होने लगती है जो सांस से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है. लंबे समय तक ऐसी गैस के संपर्क में रहना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए खरीदने से पहले AC को कम से कम 15-20 मिनट तक चलाकर जरूर चेक करें.