एक्सप्लोरर
पुराना AC खरीदने से पहले हो जाएं सावधान! नजरअंदाज किए ये संकेत तो बन सकता है जानलेवा
Second Hand AC: अगर AC चालू करते समय अजीब सी बदबू, जलने जैसी स्मेल या केमिकल जैसी गंध आए तो यह खतरे का संकेत हो सकता है.
गर्मी बढ़ते ही एयर कंडीशनर की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है. कई लोग पैसे बचाने के लिए सेकेंड हैंड या पुराना AC खरीदना बेहतर विकल्प मानते हैं. पहली नजर में यह सौदा फायदे का लग सकता है लेकिन बिना जांच-पड़ताल के खरीदा गया पुराना AC आपकी जेब के साथ-साथ सेहत और सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है. कई बार खराब वायरिंग, गैस लीकेज या अंदर जमी धूल गंभीर हादसों की वजह बन जाती है. ऐसे में पुराना AC खरीदने से पहले कुछ जरूरी संकेतों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.
1/6
2/6
Published at : 17 May 2026 12:39 PM (IST)
Tags :AC TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
पुराना AC खरीदने से पहले हो जाएं सावधान! नजरअंदाज किए ये संकेत तो बन सकता है जानलेवा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
पेट्रोल-डीजल के बाद अब मोबाइल रिचार्ज भी हो सकता है महंगा! जानिए क्यों बढ़ रही है टेंशन
टेक्नोलॉजी
7 Photos
कैमरे के सामने Two Finger Pose बना सकता है कंगाल! AI से हो रही फिंगरप्रिंट चोरी, जानिए कैसे बचें
टेक्नोलॉजी
5 Photos
पोर्टेबल फैन से स्मार्ट लाइटिंग तक, यहां जानें गर्मी में घर को ठंडा बनाने की 5 आसान ट्रिक्स
टेक्नोलॉजी
6 Photos
क्या है SEEKHO ऐप, जिसे 150 मिलियन लोगों ने किया डाउनलोड, इसमें लोगों के साथ कैसे हुई ऑनलाइन ठगी?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
इमरजेंसी में एक बटन दबाते ही ठप हो जाएगी AI, यह देश कर रहा है बड़ी तैयारी
टेक्नोलॉजी
वैज्ञानिकों का कमाल! अब मधुमक्खियों जैसे उड़ने वाले Drones खुद ढूंढ़ सकेंगे रास्ता, दुनिया बदल सकती है ये टेक
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 vs iPhone 17: क्या नए आईफोन के लिए इंतजार रहेगा ठीक या करंट वेरिएंट है फायदे का सौदा? यहां जानें
टेक्नोलॉजी
Google Pixel 10 की कीमत एक ही झटके में धड़ाम, पहले कभी नहीं हुआ इतना सस्ता
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
पुराना AC खरीदने से पहले हो जाएं सावधान! नजरअंदाज किए ये संकेत तो बन सकता है जानलेवा