स्मार्ट ग्लासेस का खेल खत्म! नई सुपर पावर के साथ आ रहे हैं ये ईयरबड्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्राइवेसी और AI की वास्तविकता पर सवाल उठ रहे हैं।

Ordo AI Assistant Earbuds: स्मार्टफोन के बाद अब कंपनियों का पूरा फोकस स्मार्ट ग्लासेस पर आ गया है. मेटा इस सेगमेंट की सबसे बड़ी प्लेयर बनी हुई है. अब ऐप्पल, गूगल और सैमसंग समेत बाकी कंपनियां भी स्मार्ट ग्लासेस पर फोकस कर रही है. स्मार्टग्लासेस पर भी फोन की तरह गाने सुने जा सकते हैं, कॉल की जा सकती है, फोटो ली जा सकती है और ये नोटिफिकेशन भी दिखा सकते हैं, लेकिन इनमें भी फोन की तरह स्क्रीन का झंझट रहता है. अब एक कंपनी अपने ईयरबड्स के जरिए इसे पूरी तरह बदलना चाहती है. ये ईयरबड्स चुपचाप आपके आसपास के माहौल को देखेंगे, सुनेंगे और याद भी रखेंगे. मजे की बात यह भी है कि ये सब बिना स्क्रीन होगा.

सुपरपावर के साथ आएंगे ये ईयरबड्स

जल्द ही मार्केट में Ordo ईयरबड्स एंट्री करने वाले हैं. बिल्ट-इन कैमरा और ऑनबोर्ड एआई प्रोसेसिंग के साथ आने वाले इन ईयरबड्स के साथ आप बोलचाल की भाषा में बातचीत कर सकेंगे और आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा. इसके लिए आपको फोन या किसी दूसरे डिस्प्ले पर देखने की जरूरत नहीं रहेगी. यह ईयरबड्स बैकग्राउंड में रहते हुए एक डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम करेंगे. इसमें लगा कैमरा आपके कहने पर फोटो ले लेगा.

सबसे खास फीचर है मेमोरी

इन ईयरबड्स का सबसे खास फीचर इनका मेमोरी फंक्शन है. ये आपकी हर बातचीत, नोट्स, रिमाइंडर, आइडिया, सामान की लिस्ट समेत सारी बातों को याद रख सकते हैं. यानी आप घर से निकलने से पहले इन्हें जरूरी सामान की लिस्ट बता सकते हैं. फिर स्टोर पर जाकर आप इससे लिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं. इसके लिए न तो आपको फोन में नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी और न ही स्टोर में जाकर फोन से लिस्ट देखने की. आपको सिर्फ बोलकर इन्हें बताना है और बाकी का पूरा काम एआई संभाल लेगी. इसे स्लैक, नोशन जीमेल जैसी ऐप्स से भी कनेक्ट किया जा सकता है.

ईयरबड्स से जुड़ी ये चिंताएं भी रहेंगी

भले ही ईयरबड्स के ये फीचर्स सुपरपावर जैसे लगते हैं, लेकिन इससे जुड़ी चिंताएं भी कम नहीं हैं. अभी यह देखना बाकी है कि कॉन्सेप्ट में बताई गई एआई असल दुनिया में कैसे काम करती है? क्या लोग फोन को छोड़कर ऐसे किसी डिवाइस को खरीदने के लिए तैयार हैं? इसके अलावा अगर ईयरबड्स हर बात सुनेंगे तो प्राइवेसी की चिंता होना भी जायज है. इन सवालों के जवाब इस साल के आखिर तक मिलने की उम्मीद है, जब इन ईयरबड्स की शिपिंग शुरू होगी.

ये भी पढ़ें- YouTube पर Deepfake वीडियो की अब खैर नहीं, आ रहा है यह नया सिस्टम