डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बाल-बाल बचे! खराब मौसम और तेज तूफान की चपेट में आया हेलिकॉप्टर

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हेलिकॉप्टर कल्याण-मुरबाड में एक शादी समारोह में जाते समय खराब मौसम और तेज तूफान की चपेट में आ गया. इस दौरान पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलिकॉप्टर को सुरक्षित तरीके से तूफान से बाहर निकाला.

मुरबाड इलाके में अचानक तेज बारिश और आंधी शुरू होने के बाद शिंदे ने अपना आगे का दौरा रद्द कर दिया. इसके बाद हेलिकॉप्टर को सुरक्षित रूप से जुहू हेलीपैड पर उतारा गया. शिंदे और उनके साथ मौजूद सभी अधिकारी पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

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