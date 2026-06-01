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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBeed Accident News: बीड में मराठा आरक्षण आंदोलन से लौटते समय बड़ा हादसा, एक की मौके पर मौत, दो गंभीर

Beed Accident News: बीड में मराठा आरक्षण आंदोलन से लौटते समय बड़ा हादसा, एक की मौके पर मौत, दो गंभीर

Beed Accident News: मराठा आरक्षण आंदोलन से लौट रहे कार्यकर्ताओं की कार महाराष्ट्र के बीड के मांजरसुंबा में खड़े ट्रक से टकरा गई, हादसे में एक आंदोलनकारी की मौत हुई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 01 Jun 2026 11:03 AM (IST)
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Maharashtra Road Accident News: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना जिले के अंतरवाली सराटी में चल रहा आंदोलन समाप्त करके इंदापुर की ओर लौट रहे आंदोलनकारियों की कार बीड में हादसे का शिकार हो गई. वापसी के दौरान चार पहिया गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई.

इस दर्दनाक हादसे में इंदापुर के एक आंदोलनकारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा बीड जिले के मांजरसुंबा इलाके में देर रात हुआ. घटना के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल का अनशन समाप्त होने के बाद इंदापुर निवासी रामचंद्र शंकर जमदाड़े अपने साथियों संतोष माने और बिपिन मोरे के साथ कार से घर लौट रहे थे.

रास्ते में मांजरसुंबा के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोगों को गंभीर चोटें आईं.

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एक की मौत, दो गंभीर घायल

इस हादसे में रामचंद्र शंकर जमदाड़े की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संतोष माने और बिपिन मोरे गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को तत्काल बीड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

घटना की सूचना मिलते ही मराठा समाज के स्थानीय समन्वयक अस्पताल पहुंचे और घायलों की मदद के लिए आगे आए. बताया जा रहा है कि उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी भी समन्वयकों ने उठाई है.

परिवार के लिए सहायता की मांग

इस हादसे के बाद इंदापुर और मराठा समाज में गहरा शोक छा गया है. समाज के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है. 

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Published at : 01 Jun 2026 11:03 AM (IST)
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Road Accident MAHARASHTRA NEWS Maratha Reservation Protest Beed News
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