एक्सप्लोरर
पीएम की अपील के बाद बदला अंदाज, बुलेट पर दिखे महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस, सामने आई ये खास तस्वीरें
CM Fadnavis On Bike: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुलेट बाइक से विधान भवन पहुंचे. प्रधानमंत्री की ईंधन बचत अपील के बाद सीएम फडणवीस ने यह फैसला लिया.
बाइक पर सीएम फडणवीस
1/7
2/7
Published at : 14 May 2026 02:10 PM (IST)
महाराष्ट्र
7 Photos
पीएम की अपील के बाद बदला अंदाज, बुलेट पर दिखे महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस, सामने आई ये खास तस्वीरें
महाराष्ट्र
10 Photos
गम के पल में भाभी का सहारा बनीं सुप्रिया सुले, अजित पवार की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें
महाराष्ट्र
8 Photos
अजित पवार को अंतिम विदाई देने पहुंचे ये नेता और अभिनेता, भावुक कर देंगी तस्वीरें
महाराष्ट्र
5 Photos
जिस प्लेन में सवार होकर बारामती जा रहे थे अजित पवार, उस क्रैश की तस्वीरें दिल दहलाने वाली
महाराष्ट्र
6 Photos
अजित पवार के बेटे जय पवार की बहरीन में शादी, दुल्हन संग ऐसे किया खुशी का इजहार, देखें तस्वीरें
महाराष्ट्र
8 Photos
नागपुर की रूश सिंधु से मिलिए, 'मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025' जीतकर लौटीं, हुआ भव्य स्वागत
महाराष्ट्र
6 Photos
Photos: CM देवेंद्र फडणवीस के घर विराजे भगवान गणेश, बेटी और पत्नी के साथ किया बप्पा का स्वागत
महाराष्ट्र
11 Photos
गणेश चतुर्थी: बप्पा के भव्य स्वागत को तैयार है मुंबई, पुलिस ने ट्रैफिक में किया बदलाव, की ये अपील
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राज्य
बिहार चुनाव में हार के बाद तेजस्वी के लिए संजीवनी बना ये उपचुनाव, RJD ने JDU को दी पटखनी
राज्य
महाराष्ट्र में 1 जुलाई से HSRP नंबर प्लेट होगी जरूरी, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने दी चेतावनी
राज्य
हिमाचल नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बढ़त, CM सुक्खू के नेतृत्व पर नरेश चौहान का बड़ा दावा
राज्य
LIVE: प्रतीक यादव अमर रहे के नारों के बीच अपर्णा यादव के पिता अरविंद बिष्ट ने दी दामाद को मुखाग्नि
Advertisement
महाराष्ट्र
7 Photos
पीएम की अपील के बाद बदला अंदाज, बुलेट पर दिखे महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस, सामने आई ये खास तस्वीरें
महाराष्ट्र
10 Photos
गम के पल में भाभी का सहारा बनीं सुप्रिया सुले, अजित पवार की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें
डॉ. वर्तिका नन्दाजेल सुधारक, मीडिया शिक्षक और लेखिका
Opinion