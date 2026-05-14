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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमहाराष्ट्रपीएम की अपील के बाद बदला अंदाज, बुलेट पर दिखे महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस, सामने आई ये खास तस्वीरें

पीएम की अपील के बाद बदला अंदाज, बुलेट पर दिखे महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस, सामने आई ये खास तस्वीरें

CM Fadnavis On Bike: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुलेट बाइक से विधान भवन पहुंचे. प्रधानमंत्री की ईंधन बचत अपील के बाद सीएम फडणवीस ने यह फैसला लिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 14 May 2026 02:12 PM (IST)
CM Fadnavis On Bike: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुलेट बाइक से विधान भवन पहुंचे. प्रधानमंत्री की ईंधन बचत अपील के बाद सीएम फडणवीस ने यह फैसला लिया.

बाइक पर सीएम फडणवीस

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भाजपा नेता आशीष शेलार को पीछे बैठाकर दोनों हेलमेट पहनकर विधान भवन पहुंचे.
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मुख्यमंत्री फडणवीस की यह अलग अंदाज वाली एंट्री चर्चा का विषय बन गई.
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Published at : 14 May 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Diesel Petrol MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS

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