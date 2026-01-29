गम के पल में भाभी का सहारा बनीं सुप्रिया सुले, अजित पवार की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमहाराष्ट्रगम के पल में भाभी का सहारा बनीं सुप्रिया सुले, अजित पवार की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें

Ajit Pawar Funeral: बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में गुरुवार (29 जनवरी) को अजित पवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया. बेटे पार्थ और जय ने चिता को मुखाग्नि दी.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क  | Updated at : 29 Jan 2026 08:52 PM (IST)
अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान सुप्रिया सुले ने अपनी भाभी के साथ साए की तरह दिखीं.

1/10
महाराष्ट्र के बारामती में गुरुवार (29 जनवरी) को डिप्टी सीएम अजित पवार को अंतिम विदाई दी गई. पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. इस दौरान सुप्रिया सुले अपनी भाभी सुनेत्रा पवार का हाथ थामे हुई नजर आईं और गम के इस वक्त में बड़ा सहारा बनीं.
2/10
बारामती में दिवंगत नेता अजीत दादा के समर्थकों के विशाल जनसमूह के बीच, एक टूटे हुए परिवार के एकजुट होने की तस्वीर सामने आई. राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ उनकी ननद सुप्रिया सुले दुख की इस घड़ी में पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़ी थीं.
Published at : 29 Jan 2026 08:44 PM (IST)
