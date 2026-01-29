एक्सप्लोरर
अजित पवार को अंतिम विदाई देने पहुंचे ये नेता और अभिनेता, भावुक कर देंगी तस्वीरें
Baramati Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की असामयिक मौत के बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा हैं. जहां देश के बड़े-बड़े नेता और अभिनेता उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं.
अजित पवार का विद्या प्रतिष्ठान में किया गया अंतिम संस्कार
Published at : 29 Jan 2026 12:47 PM (IST)
