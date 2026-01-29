अजित पवार को अंतिम विदाई देने पहुंचे ये नेता और अभिनेता, भावुक कर देंगी तस्वीरें

महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार 28 जनवरी को हुए प्लेन क्रैश में में डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया था. इस प्लेन क्रैश में अजित पवार समेत 5 लोगों की हुई थी. इस घटना से पूरा देश में शोक का माहौल है. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में तीन दिन का राजकीय शौक ऐलान किया है.