तमिलनाडु में सरकार गठन पर उद्धव गुट के सांसद का बड़ा बयान, 'उस राज्यपाल से पहले पूछिए कि...'

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार के गठन पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है. दरअसल, 234 सीटों वाले तमिलनाडु में बहुमत का आंकड़ा 118 है. अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी को सबसे ज्यादा 108 सीटें मिली हैं लेकिन बहुमत के आंकड़े से वो अभी दूर हैं. इस बीच तमिलनाडु में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से विजय ने फिर मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, राज्यपाल ने 118 विधायकों के हस्ताक्षर लाने को कहा है. विजय के पास दूसरे दलों को मिलाकर अभी 112 विधायकों का समर्थन है.

'क्या महाराष्ट्र में राज्यपाल ने आंकड़े गिने थे?'

तमिलनाडु की सियासी स्थिति पर शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा, "उस राज्यपाल से पहले पूछिए कि महाराष्ट्र में कैसे शासन स्थापित किया था. मैं तो महामहिम राष्ट्रपति को पूछता हूं कि आपके राज्यपाल हैं न, तो महाराष्ट्र में उस वक्त उस राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की शपथ कैसे दिलाई थी? आंकड़े गिने थे क्या? याद है किसी को? आंकड़ा गिना था? नहीं न? यहां एक कानून, वहां दूसरा कानून, यही तो इनकी दोहरी राजनीति है."

बता दें कि साल 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सुबह-सुबह देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिला दी थी. लेकिन महज तीन दिनों में ही बहुमत न होने की वजह से फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था. अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी. इसी सियासी घटना का अरविंद सावंत ने अपने बयान में जिक्र किया.

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शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर क्या बोले अरविंद सावंत?

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या पर उन्होंने कहा कि इसकी कड़ी निंदा करते हैं. चुनाव होते हैं और आते हैं, दुश्मनी नहीं चाहिए. लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश की राजनीति में दुश्मनी के बीज बोए जा रहे हैं. बीज बोने वाले पहले वो ज्यादा जिम्मेदार हैं. हम क्या बात कर रहे हैं, इससे कुछ लोगों को गुस्सा आता है. जो बर्ताव और जिस भाषा का प्रयोग राजनीतिक दलों के प्रमुख कर रहे हैं, उस पर उनको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है.

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