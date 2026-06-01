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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसूर्या हत्याकांड के आरोपी असद का एनकाउंटर, नाराज हुसैन दलवई बोले- 'उसे गोली मारने का मतलब...'

सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद का एनकाउंटर, नाराज हुसैन दलवई बोले- 'उसे गोली मारने का मतलब...'

Husain Dalwai on Ghaziabad Encounter: कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कहा कि किसा का एनकाउंटर करने का मतलब है कि पुलिस और सरकार लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले रहे हैं. यह बिल्कुल गलत है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 01 Jun 2026 02:06 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में 11वीं में पढ़ने वाले 17 वर्षीय सूर्या की हत्या के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया. पुलिस ने खोड़ा क्षेत्र का निवासी आरोपी असद के सीने पर गोली मारी थी. इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई. इस एनकाउंटर को कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने पूरी तरह से गलत ठहराया है. 

हुसैन दलवई ने कहा, "मैं एनकाउंटर के बिल्कुल खिलाफ हूं. एनकाउंटर करने या उसे गोली मारने का मतलब है देश की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना. यह गैर कानूनी है. सरकार द्वारा कभी भी इस तरह से कानून अपने हाथ में लेना बिल्कुल गलत है."

आरोपी असद पर था 50 हजार का इनाम

जानकारी के लिए बता दें कि 17 वर्षीय सूर्या चौहान की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात के बाद से आरोपी असद फरार था. सूर्या चौहान ने इलाज के दौरान शुक्रवार (29 मई) को दम तोड़ दिया था. पुलिस उपायुक्त धवल जायसवाल ने जानकारी दी थी कि 11वीं कक्षा के छात्र सूर्या चौहान की हत्या के मुख्य आरोपी असद की रविवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था.

5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

सूर्या के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया. वारदात के तुरंत बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था जबकि मुख्य आरोपी के रूप में नामजद असद फरार था. पुलिस ने कहा था कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी और चौहान दोस्त थे तथा मोटरसाइकिल चलाने को लेकर विवाद बढ़कर बहस में बदल गया जिसके बाद चौहान पर चाकू से हमला किया गया.

 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 01 Jun 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Maharashtra News Hussain Dalwai CONGRESS
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