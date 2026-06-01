Maharashtra News: सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती का खौफनाक अंत, महाराष्ट्र में युवक की गला रेतकर हत्या

Instagram Friendship Murder: महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती पहले रिश्ते में बदली और फिर उसी का अंत एक खौफनाक हत्या में हुआ. एटापल्ली तालुका में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है.

पुलिस के मुताबिक, यह मामला समलैंगिक संबंध से जुड़ा है, जिसमें शादी से इनकार और निजी विवाद के बाद गुस्से में आकर एक युवक ने अपने ही दोस्त की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

इंस्टाग्राम से शुरू हुआ रिश्ता

मृतक की पहचान सतीशकुमार निषाद के रूप में हुई है, जो नागेपल्ली का रहने वाला था और गैरेज का काम करता था. उसकी पहचान इंस्टाग्राम पर ओडिशा के नबरंगपुर निवासी सूरज हलदार से हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे रिश्ते में बदल गई.

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हालांकि, बाद में जब मृतक के पहले से शादीशुदा होने की बात सामने आई, तो दोनों के बीच तनाव बढ़ गया. सूरज कुछ दिन पहले ही सतीश से मिलने नागेपल्ली आया था.

विवाद के बाद हुई हत्या

रविवार तड़के जब सतीशकुमार उसे ओडिशा छोड़ने के लिए गाड़ी से जा रहा था, तभी देवदा गांव के पास दोनों के बीच तीखी बहस हो गई. गुस्से में आकर आरोपी सूरज ने चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

घटना के बाद आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, तभी स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. फिलहाल हालेवारा पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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