हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'मम्मी को बताया तो छत से फेंक दूंगा', अपने ही 5 साल के मासूम बेटे का रेप करता रहा हैवान पिता

'मम्मी को बताया तो छत से फेंक दूंगा', अपने ही 5 साल के मासूम बेटे का रेप करता रहा हैवान पिता

Maharashtra News In Hindi: संभाजीनगर के सतारा इलाके में एक पिता अपने ही पांच साल के बच्चे का का यौन शोषण करता था. वारदात का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी पिता को POCSO एक्ट में गिरफ्तार किया है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 01 Jun 2026 01:13 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के सतारा इलाके से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक पांच साल के बच्चे के यौन शोषण के आरोप में उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पीड़ित मासूम की मां की शिकायत के आधार पर सतारा पुलिस स्टेशन में 32 वर्षीय आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

जानकारी के अनुसार, बच्चे का जन्मदिन होने के बावजूद वह काफी डरा-सहमा और परेशान नजर आ रहा था. बच्चे के व्यवहार में आए इस बदलाव को देखकर उसकी मां को संदेह हुआ. इसके बाद उन्होंने बच्चे से बातचीत की और उसे भरोसे में लेकर उसकी परेशानी जानने की कोशिश की.

बातचीत के दौरान बच्चे ने अपनी मां को ऐसी जानकारी दी, जिसके बाद परिवार के सभी लोगों के होश उड़ गए. बच्चे ने आरोप लगाया कि उसके पिता बार-बार उसके शरीर को गलत तरीके से छूते थे और गलत काम करते थे. साथ ही यह भी बताया कि उसे इस बारे में किसी को न बताने के लिए डराया-धमकाया गया था.

Beed Accident News: बीड में मराठा आरक्षण आंदोलन से लौटते समय बड़ा हादसा, एक की मौके पर मौत, दो गंभीर

आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस

मामले की गंभीरता को देखते हुए मां ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. यह घटना बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता पैदा करती है.

Maharashtra: महाराष्ट्र में रिश्ते हुए शर्मसार! शराब के नशे में बेटे ने दिव्यांग पिता को उतारा मौत के घाट

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 01 Jun 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Sambhajinagar News CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Beed Accident News: बीड में मराठा आरक्षण आंदोलन से लौटते समय बड़ा हादसा, एक की मौके पर मौत, दो गंभीर
बीड में मराठा आरक्षण आंदोलन से लौटते समय बड़ा हादसा, एक की मौके पर मौत, दो गंभीर
महाराष्ट्र
Maharashtra: महाराष्ट्र में रिश्ते हुए शर्मसार! शराब के नशे में बेटे ने दिव्यांग पिता को उतारा मौत के घाट
महाराष्ट्र में रिश्ते हुए शर्मसार! शराब के नशे में बेटे ने दिव्यांग पिता को उतारा मौत के घाट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: BJP का बड़ा दांव, सुप्रिया सुले के होने वाले समधी को मैदान में उतारा
महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: BJP का बड़ा दांव, सुप्रिया सुले के होने वाले समधी को मैदान में उतारा
महाराष्ट्र
मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की लागत फिर बढ़ी, 320 मीटर प्रोमेनेड और साइकिल ट्रैक को मिली मंजूरी
मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की लागत फिर बढ़ी, 320 मीटर प्रोमेनेड और साइकिल ट्रैक को मिली मंजूरी
Advertisement

वीडियोज

New Tata Tiago EV facelift walkaround | #tata #tatatiago #autolive
'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मिडिल ईस्ट में फिर होगी जंग? अमेरिका ने ईरान के दो द्वीपों पर बरसाए बम, भड़के ईरान ने की जवाबी कार्रवाई
मिडिल ईस्ट में फिर होगी जंग? US ने ईरान के दो द्वीपों पर बरसाए बम, तेहरान ने की जवाबी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी आदित्यनाथ की बच्चों से अपील- स्मार्टफोन के लिए दबाव न डालें, सोशल मीडिया पर...
सीएम योगी आदित्यनाथ की बच्चों से अपील- स्मार्टफोन के लिए दबाव न डालें, सोशल मीडिया पर...
इंडिया
बैरकपुर के पूर्व सांसद, TMC से BJP में वापसी... जानें कौन हैं अर्जुन सिंह, जिन्होंने शुभेंदु सरकार में ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ
बैरकपुर के पूर्व सांसद, TMC से BJP में वापसी... जानें कौन हैं अर्जुन सिंह, जिन्होंने शुभेंदु सरकार में ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ
क्रिकेट
7 Viral Moment Of IPL 2026: कोहली-हेड की लड़ाई से लेकर रियान पराग का विवादित वीडियो, देखें IPL 2026 के 7 वायरल मोमेंट
कोहली-हेड की लड़ाई से लेकर रियान पराग का विवादित वीडियो, देखें IPL 2026 के 7 वायरल मोमेंट
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
विश्व
पाकिस्तान से खरीदे गए थे 2 मोबाइल फोन, 4 साल तक रहे बंद... पहलगाम आतंकी हमले में चौंकाने वाला खुलासा
PAK से खरीदे गए थे 2 मोबाइल फोन, 4 साल तक रहे बंद... पहलगाम आतंकी हमले में चौंकाने वाला खुलासा
पंजाब
Ludhiana News: पाना-चाबी फैक्ट्री में गैस लीक, दम घुटने से पिता-बेटे समेत 3 की मौत, कई मजदूर अस्पताल में भर्ती
लुधियाना: पाना-चाबी फैक्ट्री में गैस लीक, दम घुटने से पिता-बेटे समेत 3 की मौत, कई मजदूर अस्पताल में भर्ती
शिक्षा
JEE एडवांस्ड में बिहार के शुभम कुमार ने हासिल की AIR 1, मेहनत से लिखा सफलता का नया अध्याय, जानें उनकी कहानी
JEE एडवांस्ड में बिहार के शुभम कुमार ने हासिल की AIR 1, मेहनत से लिखा सफलता का नया अध्याय, जानें उनकी कहानी
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget