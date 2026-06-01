'मम्मी को बताया तो छत से फेंक दूंगा', अपने ही 5 साल के मासूम बेटे का रेप करता रहा हैवान पिता

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के सतारा इलाके से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक पांच साल के बच्चे के यौन शोषण के आरोप में उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पीड़ित मासूम की मां की शिकायत के आधार पर सतारा पुलिस स्टेशन में 32 वर्षीय आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

जानकारी के अनुसार, बच्चे का जन्मदिन होने के बावजूद वह काफी डरा-सहमा और परेशान नजर आ रहा था. बच्चे के व्यवहार में आए इस बदलाव को देखकर उसकी मां को संदेह हुआ. इसके बाद उन्होंने बच्चे से बातचीत की और उसे भरोसे में लेकर उसकी परेशानी जानने की कोशिश की.

बातचीत के दौरान बच्चे ने अपनी मां को ऐसी जानकारी दी, जिसके बाद परिवार के सभी लोगों के होश उड़ गए. बच्चे ने आरोप लगाया कि उसके पिता बार-बार उसके शरीर को गलत तरीके से छूते थे और गलत काम करते थे. साथ ही यह भी बताया कि उसे इस बारे में किसी को न बताने के लिए डराया-धमकाया गया था.

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आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस

मामले की गंभीरता को देखते हुए मां ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. यह घटना बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता पैदा करती है.

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