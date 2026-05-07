हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र21 साल, 210 गवाह और 92 मुकरे, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बॉम्बे HC का बड़ा फैसला

21 साल, 210 गवाह और 92 मुकरे, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बॉम्बे HC का बड़ा फैसला

Bombay High Court: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2005 के सोहराबुद्दीन शेख कथित फेक एनकाउंटर केस में निचली अदालत द्वारा सभी 22 आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है.

By : सूरज ओझा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 07 May 2026 06:25 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के सबसे हाई-प्रोफाइल और रहस्यमयी मामलों में से एक 2005 के 'सोहराबुद्दीन शेख कथित फेक एनकाउंटर' (Sohrabuddin Sheikh Encounter) केस में आज बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंखड की पीठ ने निचली अदालत द्वारा 22 आरोपियों (जिनमें 21 पुलिसकर्मी शामिल हैं) को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है. कोर्ट ने रिहाई के खिलाफ सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन शेख द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

'सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं, विस्तृत आदेश के बाद होगा तय'

रुबाबुद्दीन शेख के वकील गौतम तिवारी ने अदालत के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, "हाईकोर्ट ने आज हमारी अपील खारिज कर दी है. हालांकि, यह सिर्फ एक ऑपरेटिव ऑर्डर (Operative Order) है. अभी हमें आधार नहीं पता हैं. विस्तृत आदेश आने के बाद ही पता चलेगा कि याचिका किस वजह से खारिज की गई है."

आगे सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, "रुबाबुद्दीन और उनके परिवार ने इतने सालों में बहुत कुछ झेला है. हम उनसे बात करके ही आगे का कदम तय करेंगे."

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बाल-बाल बचे! खराब मौसम और तेज तूफान की चपेट में आया हेलिकॉप्टर

210 गवाह, 92 मुकरे और आज तक बनी हुई है मिस्ट्री

यह एक ऐसा खौफनाक मामला था जिसमें कई बड़े राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों के नाम उछले थे. इस केस में 38 लोगों की लिस्ट थी और 210 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे. लेकिन सुनवाई के दौरान यह केस तब कमजोर पड़ गया जब 92 गवाह अपने बयानों से मुकर गए.

21 दिसंबर 2018 को सबूतों के भारी अभाव के चलते मुंबई की विशेष CBI अदालत ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया था. इसी फैसले को 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जो आज खारिज हो गई.

क्या था पूरा मामला? (Sohrabuddin Encounter Timeline)

  • 22-23 नवंबर 2005: गुजरात ATS ने हैदराबाद से आ रही बस को रोका और सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी और साथी तुलसीराम प्रजापति को हिरासत में लिया.
  • 26 नवंबर 2005: अहमदाबाद के पास सोहराबुद्दीन को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया. पोस्टमॉर्टम में 11 गोलियां मिली थीं. पुलिस ने दावा किया था कि वह लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था.
  • कौसर बी की खौफनाक हत्या: सोहराबुद्दीन की मौत के कुछ दिन बाद उसकी पत्नी कौसर बी भी कभी नहीं मिली. आरोप था कि फार्महाउस में रेप के बाद उसे मारकर उसका शव जला दिया गया.
  • 26-28 दिसंबर 2006: इस केस के सबसे अहम चश्मदीद गवाह तुलसीराम प्रजापति को भी गुजरात-राजस्थान बॉर्डर पर एक दूसरे कथित 'फेक एनकाउंटर' में मार दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2012 में यह केस CBI को सौंपकर मुंबई ट्रांसफर किया गया था. लेकिन गवाहों के पलटने और सबूतों की कमी के चलते 21 साल बाद भी यह साफ नहीं हो सका कि आखिर इस ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री का असली सच क्या था.

तमिलनाडु में सरकार गठन पर उद्धव गुट के सांसद का बड़ा बयान, 'उस राज्यपाल से पहले पूछिए कि...'

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 07 May 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Bombay High Court MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
21 साल, 210 गवाह और 92 मुकरे, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बॉम्बे HC का बड़ा फैसला
21 साल, 210 गवाह और 92 मुकरे, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बॉम्बे HC का बड़ा फैसला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बाल-बाल बचे! खराब मौसम और तेज तूफान की चपेट में आया हेलिकॉप्टर
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बाल-बाल बचे! खराब मौसम और तेज तूफान की चपेट में आया हेलिकॉप्टर
महाराष्ट्र
तमिलनाडु में सरकार गठन पर उद्धव गुट के सांसद का बड़ा बयान, 'उस राज्यपाल से पहले पूछिए कि...'
तमिलनाडु में सरकार गठन पर उद्धव गुट के सांसद का बड़ा बयान, 'उस राज्यपाल से पहले पूछिए कि...'
महाराष्ट्र
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर संजय राउत का बड़ा आरोप, 'BJP की मंशा है कि...'
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर संजय राउत का बड़ा आरोप, 'BJP की मंशा है कि...'
Advertisement

वीडियोज

TRP Ratings of TV: TRP chart में 'Vasudha' का जलवा! सबको पछाड़कर बना नंबर 1 show! #sbs
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का Mamata Banerjee का मिला साथ! | TMC | BJP
Bihar Cabinet Expansion: रत्नेश सदा समेत इन 5 मंत्रियों ने ली शपथ |Nishant Kumar | Samrat Chaudhary
BMW M440i Convertible India Review: एक मज़ेदार Drive | #bmw #bmwm440i #luxurycars #autolive
Oben Rorr EVO Launched at ₹99,999 ! क्या ये Best Budget Electric Bike है? #obenrorrevo #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान का अमेरिका के सीने में सीधा वार, मिडिल ईस्ट जंग में पहुंचाया काफी ज्यादा नुकसान; तेहरान ने जारी की सैटेलाइट तस्वीर
ईरान का US के सीने में सीधा वार, मिडिल ईस्ट जंग में जबरदस्त नुकसान; तेहरान ने जारी की सैटेलाइट तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने CM ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं...
कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने CM ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं...
इंडिया
Operation Sindoor Anniversary: पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटा दो...
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटाओ
आईपीएल 2026
IPL खिलाड़ियों पर BCCI की सख्ती, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने पर मिलेगी सजा, निशाने पर हार्दिक-अर्शदीप समेत ये खिलाड़ी
IPL खिलाड़ियों पर BCCI की सख्ती, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने पर मिलेगी सजा, निशाने पर हार्दिक-अर्शदीप समेत ये खिलाड़ी
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस के 'धुरंधर' बने आदित्य धर, किया वो कारनामा जो आजतक कोई और नहीं कर पाया
बॉक्स ऑफिस के 'धुरंधर' बने आदित्य धर, किया वो कारनामा जो आजतक कोई और नहीं कर पाया
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
चुनाव 2026
Election Results 2026 Live Updates:  'अगर स्टालिन को कोई आपत्ति नहीं तो TVK का समर्थन करने को तैयार...', IUML नेताओं का बड़ा बयान
Live: 'अगर स्टालिन को कोई आपत्ति नहीं तो TVK का समर्थन करने को तैयार...', IUML नेताओं का बड़ा बयान
ऑटो
Testing के दौरान दिखी नई Tata Sierra, कई हाईटेक फीचर्स से होगी लैस, जानें क्या-क्या मिलेगा नया
Testing के दौरान दिखी नई Tata Sierra, कई हाईटेक फीचर्स से होगी लैस, जानें क्या-क्या मिलेगा नया
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Embed widget