आशुतोष रांका-सौरव दास की बेल पर सुनवाई कर रहे जज को धमकी, FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस ने CJP नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की जमानत से जुड़े मामले में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) को धमकी देने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मजिस्ट्रेट को कथित तौर पर धमकी दिए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई. इस घटना के बाद दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत पर होने वाली सुनवाई भी नहीं हो सकी.

आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत को लेकर रविवार को सुनवाई होनी थी. हालांकि, मजिस्ट्रेट को धमकी दिए जाने का मामला सामने आने के बाद सुनवाई नहीं हो पाई. फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. धमकी देने वालों की पहचान अभी नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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13 अक्टूबर को जंतर-मंतर से हुई थी गिरफ्तारी

पुलिस ने दोनों नेताओं को CJP के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया था. इसके बाद 14 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट ने आशुतोष रांका और सौरव दास को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, दोनों नेता जंतर-मंतर के बंद गेट को पार करके प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे. जंतर-मंतर को उस समय प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था.

CJP ने दी थी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

इस मामले में CJP ने शनिवार को कहा था कि उसने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कानूनी सलाह ली है. संगठन ने चेतावनी दी थी कि अगर रविवार तक दोनों नेताओं को रिहा नहीं किया गया, तो वह कानूनी कार्रवाई करेगा.

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CJP मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. अब मजिस्ट्रेट को कथित धमकी दिए जाने के मामले में FIR दर्ज होने के बाद जांच आगे बढ़ने का इंतजार है.