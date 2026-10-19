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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRआशुतोष रांका-सौरव दास की बेल पर सुनवाई कर रहे जज को धमकी, FIR दर्ज

आशुतोष रांका-सौरव दास की बेल पर सुनवाई कर रहे जज को धमकी, FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस ने CJP के आशुतोष रांका और सौरव दास की जमानत मामले में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को धमकी देने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 19 Oct 2026 08:49 AM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने CJP नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की जमानत से जुड़े मामले में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) को धमकी देने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मजिस्ट्रेट को कथित तौर पर धमकी दिए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई. इस घटना के बाद दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत पर होने वाली सुनवाई भी नहीं हो सकी.

आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत को लेकर रविवार को सुनवाई होनी थी. हालांकि, मजिस्ट्रेट को धमकी दिए जाने का मामला सामने आने के बाद सुनवाई नहीं हो पाई. फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. धमकी देने वालों की पहचान अभी नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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13 अक्टूबर को जंतर-मंतर से हुई थी गिरफ्तारी

पुलिस ने दोनों नेताओं को CJP के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया था. इसके बाद 14 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट ने आशुतोष रांका और सौरव दास को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, दोनों नेता जंतर-मंतर के बंद गेट को पार करके प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे. जंतर-मंतर को उस समय प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था.

CJP ने दी थी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

इस मामले में CJP ने शनिवार को कहा था कि उसने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कानूनी सलाह ली है. संगठन ने चेतावनी दी थी कि अगर रविवार तक दोनों नेताओं को रिहा नहीं किया गया, तो वह कानूनी कार्रवाई करेगा.

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CJP मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. अब मजिस्ट्रेट को कथित धमकी दिए जाने के मामले में FIR दर्ज होने के बाद जांच आगे बढ़ने का इंतजार है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 19 Oct 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
CJP DELHI NEWS DELHI POLICE
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