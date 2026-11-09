दिल्ली में दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता और खराब स्तर पर पहुंच गई है. राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है. सुबह के समय शहर में धुएं और धुंध की परत दिखाई दी जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई.

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह करीब 4:00 बजे सोनिया विहार मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI 463 और ITO मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI 406 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है. वहीं, इंद्रलोक सहित कई इलाकों में स्मॉग की घनी परत छा गई, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई.

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CPCB के रियल टाइम डेटा के अनुसार, राजीव चौक पर रात 1:30 बजे AQI 381 दर्ज किया गया, जबकि साउथ एक्सटेंशन के आसपास के इलाके में सुबह 4:00 बजे AQI 360 रहा. वहीं, आज सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत AQI 366 है, जोकि खराब श्रेणी में आता है. सबसे अधिक AQI सोनिया विहार में ही बना हुआ है और ये 449 रहा, जोकि गंभीर श्रेणी में आता है. इसके अलावा बुराड़ी क्रॉसिंग में AQI 445, विवेक विहार में 441, रोहिणी में 435, जहांगीरपुरी में 439, डीयू के नॉर्थ कैंपस में 437, डीटीयू में 431, बवाना में 422, चांदनी चौक में 418, मुंडका में 413, पंजाबी बाग में 408, एनआईएच नरेला में 408 और आईटीओ में 404 रहा. इसके अलावा पूसा में AQI 399, सीआरआरआई मथुरा रोड में AQI 395, अलीपुर में AQI 391, तालकटोरा गार्डन में AQI 387, और लोधी रोड में 370 दर्ज किया गया है.

खबर है कि केजरीवाल के यहां मीटिंग बुलाई गई है आज रात से हिंदुओं के त्यौहार दिवाली और सनातन को गाली देने का कैंपेन शुरू किया जायेगा केजरीवाल के कुछ नेता और पैसे से खरीदे हुए सेलिब्रिटीज सुबह से दिवाली और हिंदुओं के खिलाफ अभियान चलाएंगे मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि सच आप भी जानते हो दिल्ली और पंजाब में आपके वर्षों से भ्रष्टाचार के कारण पॉल्यूशन है मैं केजरीवाल से आग्रह करता हूँ कि हिंदुओं और दिवाली के खिलाफ कैंपेन मत चलाना, अपने छुटभैये नेताओं से सनातन को गाली दिलवाने का पाप मत करना #HappyDiwali — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) November 8, 2026

कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर बड़ा आरोप

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि केजरीवाल प्रदूषण के बहाने हिंदू त्योहार दिवाली और सनातन धर्म को निशाना बनाना है. कपील मिश्रा ने 8 नवंबर की रात 11:30 बजे एक्स पर दावा करते हुए लिखा, 'खबर है कि केजरीवाल के यहां मीटिंग बुलाई गई है. आज रात से हिंदुओं के त्यौहार दिवाली और सनातन को गाली देने का कैंपेन शुरू किया जायेगा. केजरीवाल के कुछ नेता और पैसे से खरीदे हुए सेलिब्रिटीज सुबह से दिवाली और हिंदुओं के खिलाफ अभियान चलाएंगे.'

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि सच आप भी जानते हो दिल्ली और पंजाब में आपके वर्षों से भ्रष्टाचार के कारण पॉल्यूशन है. मैं केजरीवाल से आग्रह करता हूं कि हिंदुओं और दिवाली के खिलाफ कैंपेन मत चलाना, अपने छुटभैये नेताओं से सनातन को गाली दिलवाने का पाप मत करना.'

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