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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi AQI: दिवाली के अगली सुबह दिल्ली की हवा में कितना जहर? गैस चैंबर बनी राजधानी

Delhi AQI: दिवाली के अगली सुबह दिल्ली की हवा में कितना जहर? गैस चैंबर बनी राजधानी

दिल्ली में आज हवा की गुणवत्ता और खराब स्तर पर पहुंच गई. राजधानी के सोनिया विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सबसे अधिक 463 रहा, जोकि 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है. शहर में धुएं और धुंध परत छाई है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 09 Nov 2026 07:08 AM (IST)
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दिल्ली में दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता और खराब स्तर पर पहुंच गई है. राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है. सुबह के समय शहर में धुएं और धुंध की परत दिखाई दी जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई.

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह करीब 4:00 बजे सोनिया विहार मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI 463 और  ITO मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI 406 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है. वहीं,  इंद्रलोक सहित कई इलाकों में स्मॉग की घनी परत छा गई, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई. 

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CPCB के रियल टाइम डेटा के अनुसार, राजीव चौक पर रात 1:30 बजे AQI 381 दर्ज किया गया, जबकि साउथ एक्सटेंशन के आसपास के इलाके में सुबह 4:00 बजे AQI 360 रहा. वहीं, आज सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत AQI 366 है, जोकि खराब श्रेणी में आता है. सबसे अधिक AQI सोनिया विहार में ही बना हुआ है और ये 449 रहा, जोकि गंभीर श्रेणी में आता है. इसके अलावा बुराड़ी क्रॉसिंग में AQI 445, विवेक विहार में 441, रोहिणी में 435, जहांगीरपुरी में 439, डीयू के नॉर्थ कैंपस में 437, डीटीयू में 431, बवाना में 422, चांदनी चौक में 418, मुंडका में 413, पंजाबी बाग में 408, एनआईएच नरेला में 408 और आईटीओ में  404 रहा. इसके अलावा पूसा में AQI 399,  सीआरआरआई मथुरा रोड में AQI 395,  अलीपुर में AQI 391, तालकटोरा गार्डन में AQI 387,  और लोधी रोड में 370 दर्ज किया गया है.

कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर बड़ा आरोप

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि केजरीवाल प्रदूषण के बहाने हिंदू त्योहार दिवाली और सनातन धर्म को निशाना बनाना है. कपील मिश्रा ने 8 नवंबर की रात 11:30 बजे एक्स पर दावा करते हुए लिखा, 'खबर है कि केजरीवाल के यहां मीटिंग बुलाई गई है. आज रात से हिंदुओं के त्यौहार दिवाली और सनातन को गाली देने का कैंपेन शुरू किया जायेगा. केजरीवाल के कुछ नेता और पैसे से खरीदे हुए सेलिब्रिटीज सुबह से दिवाली और हिंदुओं के खिलाफ अभियान चलाएंगे.'

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि सच आप भी जानते हो दिल्ली और पंजाब में आपके वर्षों से भ्रष्टाचार के कारण पॉल्यूशन है. मैं केजरीवाल से आग्रह करता हूं कि हिंदुओं और दिवाली के खिलाफ कैंपेन मत चलाना, अपने छुटभैये नेताओं से सनातन को गाली दिलवाने का पाप मत करना.'

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 09 Nov 2026 07:08 AM (IST)
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