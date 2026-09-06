सत्य निकेतन हादसा: विचलित कर सकतीं हैं ये 12 तस्वीरें, हर बीतता सेकेंड बढ़ा रहा रेस्क्यू की चुनौती

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और बचाव एवं राहत अभियान जारी है. पुलिस ने एक बयान में बताया कि अपराह्न 1.34 बजे साउथ कैंपस थाने में नानकपुरा गुरुद्वारे के पास एक इमारत ढहने के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को सूचना मिली.