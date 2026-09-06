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सत्य निकेतन हादसा: विचलित कर सकतीं हैं ये 12 तस्वीरें, हर बीतता सेकेंड बढ़ा रहा रेस्क्यू की चुनौती
सत्य निकेतन में इमारत ढहने के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलने के आसार हैं. बचाव एजेंसियों ने मौके पर फ्लड लाइट समेत अन्य सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं.
सत्य निकेतन हादसे के बाद जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन
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Published at : 06 Sep 2026 06:30 PM (IST)
दिल्ली NCR
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एबीपी लाइव डेस्क
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