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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRAQI Today: लखनऊ और मुंबई की हवा भी हुई जहरीली; देश के इन शहरों का AQI 1000 के पार

AQI Today: लखनऊ और मुंबई की हवा भी हुई जहरीली; देश के इन शहरों का AQI 1000 के पार

देश की राजधानी ही नहीं, बल्कि कई बड़े शहरों में दिवाली के बाद से वायु प्रदूषण बढ़ गया है. देश के 6 शहरों में तो AQI 1000 के आंकड़े को पार कर गया. इससे चिंता की स्थिति बन गई है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 09 Nov 2026 09:44 AM (IST)
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देश में 8 नवंबर को लोगों ने हर्षोउल्लास से दिवाली मनाई. इस अवसर पर खुब पटाखे फोड़े गए, लेकिन इसका सीधा असर दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर देखने को मिल रहा है. AQI.in वेबसाइट के अनुसार, दिवाली के अवसर पर रात 9 बजे देश के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहद गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि 6 शहरों में तो ये 1000 के पार चला गया.

वेबसाइट के अनुसार, दिवाली के दिन दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में कई भारतीय शहरो के नाम शामिल रहे हैं. प्रतिबंधों के बावजूद इन शहरों में बड़े पैमाने पर पटाखे और फुलझड़ियां छोड़ी गई. इससे वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों और प्रदूषित कणों की मात्रा बढ़ गई. 

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इन 6 शहरों में AQI 1000 के पार

यहां प्रदूषित शहरों की लिस्ट में राजधानी नहीं, बल्कि राजस्थान, तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब के शहर रहे. इनमें भी सबसे प्रदूषित वायु राजस्थान का श्री गंगानगर की रही. AQI.in के अनुसार, रात 9 बजे का रीयल-टाइम डाटा में राजस्थान के श्रीगंगानगर में AQI 1,131, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में 1,122, तमिलनाडु के ही चेन्नई में 1,119, ओडिशा के भुवनेश्वर में 1,091, पंजाब के फरीदकोट में 1,058, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 1,057 दर्ज किया गया. 


AQI Today: लखनऊ और मुंबई की हवा भी हुई जहरीली; देश के इन शहरों का AQI 1000 के पार

मुंबई और लखनऊ में भी हवा जहरीली 

AQI.in वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में 721, गाजियाबाद में 528, गुरुग्राम में 528, नोएडा में 527 रहा. इसके अलावा लखनऊ में 627, बिहार की राजधानी पटना में 333, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 466 रहा.  पंजाब के फरीदकोट में आज 9 नवंबर को भी AQI 1056, बठिंडा में 1028, श्रीगंगानगर में 985, हरियाणा के सिरसा में 762, नई दिल्ली में 634, भोपाल में 595, प्रयागराज में 595 और लखनऊ में 427 है.

क्या कहते हैं CPCB के आंकड़े?

हालांकि, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, 9 नवंबर को रात 6:00 बजे  राजस्थान के श्रीगंगानगर  में AQI 309, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में 1,122, तमिलनाडु के ही चेन्नई में 1,119, ओडिशा के भुवनेश्वर में 1,091, पंजाब के फरीदकोट में 1,058, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 1,057 दर्ज किया गया. दिल्ली के सोनिया विहार में 449,  लखनऊ में AQI 236, ग्रुरुग्राम में 309, पटना में 256, नोएडा में 319 और गाजियाबाद में 292 दर्ज किया गया है. 

बता दें कि उत्तर भारत में पहले ही पराली के धुएं के कारण प्रदूषण बढ़ा हुआ था और आतिशबाजी के धुएं ने स्थिति को बिगाड़ दी है. अब मौसम में बदलाव और हवा की गति में तेजी से ही वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 09 Nov 2026 09:44 AM (IST)
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