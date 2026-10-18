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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRटाइगर श्रॉफ पर फायरिंग को लेकर AAP ने BJP को घेरा, 'अब मुंबई जैसे शहर में भी...'

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग को लेकर AAP ने BJP को घेरा, 'अब मुंबई जैसे शहर में भी...'

मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? AAP ने तुरंत इस्तीफे की मांग की है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 18 Oct 2026 11:05 PM (IST)
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मुंबई के जुहू इलाके में रविवार (18 अक्टूबर) शाम एक्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर अज्ञात हमलावर ने फायरिंग की है. इस घटना के बाद सियासत भी गरमा गई है. अब आम आदमी पार्टी ने इस वारदात को लेकर चिंता जताते हुए बीजेपी को घेरा है और साथ ही गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है.

आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ''टाइगर श्रॉफ पर तीन बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. आखिर देश के गृह मंत्री अमित शाह कर क्या रहे हैं? दिल्ली में जंगलराज है और अब मुंबई जैसे शहर में भी गैंगस्टरों का खौफ बढ़ रहा है, जिस शहर को देश के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है.''

गृहमंत्री अमित शाह से देश नहीं संभल रहा है- AAP

AAP ने आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''न बॉर्डर से नशे की तस्करी रुक रही है, न देश के अंदर गैंगस्टरों का आतंक थम रहा है. लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को साबरमती जैसी जेलों में दामाद जैसी आवभगत देने वाले अमित शाह से देश नहीं संभल रहा है, वो तुरंत इस्तीफा दें.''

फायरिंग की घटना की जांच के लिए पुलिस की 15 टीमें गठित

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना की जांच के लिए पुलिस की 15 टीमें गठित की गई हैं. पुलिस ने बताया कि इस घटना में श्रॉफ का ड्राइवर और एक ऑटो चालक जख्मी हुए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी ली है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है. एक अधिकारी ने बताया कि घटना पश्चिमी उपनगर में जुहू पुलिस थाना क्षेत्र में पुष्पा पार्क के पास हुई. गोलीबारी की घटना में श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है.

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग को लेकर CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति ने अभिनेता और उनके एक दोस्त पर गोली चलाई. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक अज्ञात व्यक्ति अभिनेता की कार पर गोलीबारी करता दिखाई दे रहा है. पुलिस के अधिकारी ने बताया कि घटना में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है. सुराग जुटाने के लिए विशेष टीमें इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 18 Oct 2026 11:01 PM (IST)
Tags :
Amit Shah Tiger Shroff AAP
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