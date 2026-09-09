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दिल्ली: नेहरू विहार, गीता कॉलोनी, द्वारका में एक्शन, गिराईं जा रहीं इमारतें, सामने आईं तस्वीरें

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद नगर निगम एक्शन में है. MCD ने नेहरू विहार, गांधी विहार, द्वारका में जर्जर मकान गिराए जा रहे हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन  | Updated at : 09 Sep 2026 12:50 PM (IST)
दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद नगर निगम एक्शन में है. MCD ने नेहरू विहार, गांधी विहार, द्वारका में जर्जर मकान गिराए जा रहे हैं.

दिल्ली कई इलाकों में जर्जर इमारतों पर एक्शन

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सत्य निकेतन में भी उन इमारतों पर एक्शन लिया जा रहा है. जहां इमारत गिरी है उसके बगल वाली इमारत भी ढाई जा रही है.
सत्य निकेतन में भी उन इमारतों पर एक्शन लिया जा रहा है. जहां इमारत गिरी है उसके बगल वाली इमारत भी ढाई जा रही है.
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एमसीडी ने गांधी नगर, नेहरू विहार, द्वारका के जर्जर इमारतों पर भी एक्शन ले रही है.
एमसीडी ने गांधी नगर, नेहरू विहार, द्वारका के जर्जर इमारतों पर भी एक्शन ले रही है.
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कुछ इमारतों में जो कुछ हिस्से ही अवैध हैं उन्हें तोड़ने के लिए हथौड़े इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं.
कुछ इमारतों में जो कुछ हिस्से ही अवैध हैं उन्हें तोड़ने के लिए हथौड़े इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं.
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जानकारी के अनुसार लक्ष्मीनगर में भी जर्जर इमारतें गिराई जा रही हैं. इन इमारतों को चिन्हित कर के गिराया जा रहा है.
जानकारी के अनुसार लक्ष्मीनगर में भी जर्जर इमारतें गिराई जा रही हैं. इन इमारतों को चिन्हित कर के गिराया जा रहा है.
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सत्य निकेतन की बात करें तो जो इमारत गिरी उसके बगल वाली इमारतो मैनुअली तोड़ा जा रहा है.
सत्य निकेतन की बात करें तो जो इमारत गिरी उसके बगल वाली इमारतो मैनुअली तोड़ा जा रहा है.
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लक्ष्मी नगर में भी एमसीडी एक्शन ले रही है. यहां जर्जर इमारत पर हथौड़े चलाए जा रहे हैं.
लक्ष्मी नगर में भी एमसीडी एक्शन ले रही है. यहां जर्जर इमारत पर हथौड़े चलाए जा रहे हैं.
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लक्ष्मी में वार्ड नंबर 203, पांडव नगर में वार्ड नंबर 200 और अशोक नगर में भी अलग-अलग इलाकों पर कार्रवाई चल रही है.
लक्ष्मी में वार्ड नंबर 203, पांडव नगर में वार्ड नंबर 200 और अशोक नगर में भी अलग-अलग इलाकों पर कार्रवाई चल रही है.
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डीडीसी चेयरमैन और कृष्णानगर के विधायक ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ये एक प्रक्रिया है. एक डेढ़ महीने से इस पर बात चल रही है. शिकायतें मिलीं तब यह एक्शन चल रहा है. कुछ भी अचानक नहीं हुआ है.
डीडीसी चेयरमैन और कृष्णानगर के विधायक ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ये एक प्रक्रिया है. एक डेढ़ महीने से इस पर बात चल रही है. शिकायतें मिलीं तब यह एक्शन चल रहा है. कुछ भी अचानक नहीं हुआ है.
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विधायक ने कहा कि जैसे जैसे कंप्लेंट आती है, वैसे वैसे एक्शन लेते हैं.
विधायक ने कहा कि जैसे जैसे कंप्लेंट आती है, वैसे वैसे एक्शन लेते हैं.
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बता दें रविवार को सत्य निकेतन में एक इमारत ढही थी जिसमें पीजी चल रही थी.
बता दें रविवार को सत्य निकेतन में एक इमारत ढही थी जिसमें पीजी चल रही थी.
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इस हादसे में 5 छात्रों समेत 7 लोग मारे गए हैं. कुल 12 लोग मलबों में से निकाले गए थे.
इस हादसे में 5 छात्रों समेत 7 लोग मारे गए हैं. कुल 12 लोग मलबों में से निकाले गए थे.
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सत्य निकेतन हादसे के बाद ही एमसीडी की आंखें खुलीं और अब जर्जर इमारतों में एक्शन लिया गया है.
सत्य निकेतन हादसे के बाद ही एमसीडी की आंखें खुलीं और अब जर्जर इमारतों में एक्शन लिया गया है.
Published at : 09 Sep 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
MCD DELHI NEWS Satya Niketan Delhi Satya Niketan

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