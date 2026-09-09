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दिल्ली: नेहरू विहार, गीता कॉलोनी, द्वारका में एक्शन, गिराईं जा रहीं इमारतें, सामने आईं तस्वीरें
दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद नगर निगम एक्शन में है. MCD ने नेहरू विहार, गांधी विहार, द्वारका में जर्जर मकान गिराए जा रहे हैं.
दिल्ली कई इलाकों में जर्जर इमारतों पर एक्शन
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Published at : 09 Sep 2026 12:17 PM (IST)
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