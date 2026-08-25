बारिश से बदहाल दिल्ली, पानी-पानी हुआ जनजीवन; देखें तस्वीरें

मौसम विभाग के अनुसार, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, शाहदरा, साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, और वेस्ट दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने, तूफान, और भारी बारिश की बहुत ज्यादा आशंका है.