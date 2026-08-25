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बारिश से बदहाल दिल्ली, पानी-पानी हुआ जनजीवन; देखें तस्वीरें
विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में भी तेज बारिश जारी रह सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव, स्थानीय बाढ़ और ट्रैफिक बाधित होने की आशंका बनी रहेगी.
दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार (25 अगस्त) की सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है. कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है. मौसम विभाग की ओर से अगले दो से तीन घंटों के लिए पूरी दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया गया है.
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Published at : 25 Aug 2026 10:37 AM (IST)
Tags :RAIN DELHI NEWS DELHI- NCR
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