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बारिश से बदहाल दिल्ली, पानी-पानी हुआ जनजीवन; देखें तस्वीरें

विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में भी तेज बारिश जारी रह सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव, स्थानीय बाढ़ और ट्रैफिक बाधित होने की आशंका बनी रहेगी.

Written By : फियाज उल मुस्तफा  | Updated at : 25 Aug 2026 10:37 AM (IST)
विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में भी तेज बारिश जारी रह सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव, स्थानीय बाढ़ और ट्रैफिक बाधित होने की आशंका बनी रहेगी.

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार (25 अगस्त) की सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है. कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है. मौसम विभाग की ओर से अगले दो से तीन घंटों के लिए पूरी दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया गया है.

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भारी बारिश के दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरने से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त नजर आया है. मानसून के जमकर बरसने के बाद दिल्ली की स्थिति बदहाल हो गई है. लोगों को आवाजाही में काफी मशक्कतों को सामना करना पड़ रहा है.
भारी बारिश के दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरने से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त नजर आया है. मानसून के जमकर बरसने के बाद दिल्ली की स्थिति बदहाल हो गई है. लोगों को आवाजाही में काफी मशक्कतों को सामना करना पड़ रहा है.
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शहर में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में आम ज़िंदगी पर असर पड़ा और आसमान में घने बादल छाए रहे. सड़कों और निचले इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे सुबह के व्यस्त समय में ट्रैफिक जाम की चिंता बढ़ गई.
शहर में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में आम ज़िंदगी पर असर पड़ा और आसमान में घने बादल छाए रहे. सड़कों और निचले इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे सुबह के व्यस्त समय में ट्रैफिक जाम की चिंता बढ़ गई.
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वहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट, कनॉट प्लेस, AIIMS इलाका, ITO, आर.के. पुरम और फिरोजशाह रोड जैसी कई अहम जगहों पर भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया है.
वहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट, कनॉट प्लेस, AIIMS इलाका, ITO, आर.के. पुरम और फिरोजशाह रोड जैसी कई अहम जगहों पर भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया है.
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सोमवार को भारी बारिश की वजह से दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के कई हिस्सों में ट्रैफिक की रफ़्तार बहुत धीमी हो गई. मुख्य सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं क्योंकि अहम रास्तों और निचले इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया था.
सोमवार को भारी बारिश की वजह से दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के कई हिस्सों में ट्रैफिक की रफ़्तार बहुत धीमी हो गई. मुख्य सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं क्योंकि अहम रास्तों और निचले इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया था.
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इससे लोगों को ऑफिस जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग की ओर से पहले तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन बाद में इसे रेड अलर्ट में तब्दील कर दिया गया.
इससे लोगों को ऑफिस जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग की ओर से पहले तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन बाद में इसे रेड अलर्ट में तब्दील कर दिया गया.
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मौसम विभाग के अनुसार, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, शाहदरा, साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, और वेस्ट दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने, तूफान, और भारी बारिश की बहुत ज्यादा आशंका है.
मौसम विभाग के अनुसार, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, शाहदरा, साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, और वेस्ट दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने, तूफान, और भारी बारिश की बहुत ज्यादा आशंका है.
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इससे लोगों को ऑफिस जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग की ओर से पहले तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन बाद में इसे रेड अलर्ट में तब्दील कर दिया गया.
इससे लोगों को ऑफिस जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग की ओर से पहले तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन बाद में इसे रेड अलर्ट में तब्दील कर दिया गया.
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वहीं अगस्त के अंतिम दिनों और सितंबर की शुरुआत में हल्की से मध्यम बारिश तथा गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है.
वहीं अगस्त के अंतिम दिनों और सितंबर की शुरुआत में हल्की से मध्यम बारिश तथा गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है.
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लोगों ने दक्षिणपुरी, ओखला, संगम विहार, सैनिक फार्म्स और मेहरौली-बदरपुर रोड के कई हिस्सों में जलभराव की तस्वीरें और वीडियो साझा किए. आईएमडी के अनुसार, उत्तर भारत में एक साथ सक्रिय कई मौसम प्रणालियों के कारण यह भारी बारिश हो रही है.
लोगों ने दक्षिणपुरी, ओखला, संगम विहार, सैनिक फार्म्स और मेहरौली-बदरपुर रोड के कई हिस्सों में जलभराव की तस्वीरें और वीडियो साझा किए. आईएमडी के अनुसार, उत्तर भारत में एक साथ सक्रिय कई मौसम प्रणालियों के कारण यह भारी बारिश हो रही है.
Published at : 25 Aug 2026 10:37 AM (IST)
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RAIN DELHI NEWS DELHI- NCR

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