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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजामिया में छात्र संघ चुनाव की मांग तेज, भूख हड़ताल कर रहे छात्रों के समर्थन में NSUI

जामिया में छात्र संघ चुनाव की मांग तेज, भूख हड़ताल कर रहे छात्रों के समर्थन में NSUI

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन से भूख हड़ताल कर रहे छात्रों के साथ सार्थक बातचीत करने और उनकी मांग पर उचित कदम उठाने का आग्रह किया.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 18 Oct 2026 10:13 PM (IST)
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जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को NSUI का समर्थन मिला है. NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव कराना छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है. उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से छात्रों की मांग पर उचित कार्रवाई करने की अपील की.

विनोद जाखड़ ने कहा कि जामिया के छात्र अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव चाहते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, तो चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए? उन्होंने बताया कि NSUI के छात्र और यूनिवर्सिटी के अन्य छात्र इस मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं.

छात्रों की आवाज उठाने का मंच है छात्र संघ- NSUI

NSUI अध्यक्ष ने कहा कि छात्र संघ विश्वविद्यालय परिसर में लोकतंत्र का अहम हिस्सा हैं. इनके जरिए छात्र अपनी समस्याओं और मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रख सकते हैं. छात्र संघ प्रशासन को जवाबदेह बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

यूनिवर्सिटी प्रशासन से बातचीत की अपील

विनोद जाखड़ ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से भूख हड़ताल कर रहे छात्रों के साथ सार्थक बातचीत करने और उनकी मांग पर उचित कदम उठाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए.

उन्होंने इस मामले का निष्पक्ष तरीके से और तय समयसीमा के भीतर समाधान निकालने की मांग की. NSUI ने कहा कि छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे छात्रों को उनका समर्थन जारी रहेगा.

आइसा ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उठाए थे सवाल!

इससे पहले आइसा की जामिया इकाई के सचिव सौरभ ने शनिवार को यूनिवर्सिटी परिसर बंद करने के प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने छात्रों से बातचीत करने से इनकार कर दिया और उनके प्रदर्शन को दबाने के लिए बल प्रयोग किया.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 18 Oct 2026 10:04 PM (IST)
Tags :
Jamia Millia Islamia NSUI DELHI NEWS
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