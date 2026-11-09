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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather Today: दिल्ली-NCR में आ सकता है मौसम में बदलाव, मिलेगी जहरीली हवा से राहत

Delhi Weather Today: दिल्ली-NCR में आ सकता है मौसम में बदलाव, मिलेगी जहरीली हवा से राहत

दिल्ली-एनसीआर में कोहरे और धुएं के साथ हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है. ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण और 10 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ से हवा की दिशा बदल सकती है, जिससे प्रदूषण में सुधार की उम्मीद है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 09 Nov 2026 08:13 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह कोहरा और धुआं दिखाई दे रहा है. हवा की गुणवत्ता एक बार फिर बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है. मौसम में गुलाबी ठंड भी बढ़ी है. राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मौसम में एक महत्वपूर्ण बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है. उत्तर-पश्चिम राजस्थान और उसके आस-पास के इलाकों में एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण लगातार बना हुआ है और इससे शहर की हवाओं की दिशा और गति पर असर पड़ सकता है. अगर ये बदलाव होता है तो दिल्ली-एनसीआर की हवा में सुधार देखने को मिल सकता है. 

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनसार, रविवार (8 नवंबर) को  शहर का अधिकतम तापमान 1.6 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक है. वहीं, सफदरजंग, पालम, पूसा और अयानगर जैसे इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहा. शहर में नमी का स्तर 56 से 98 प्रतिशत के बीच रहा. 

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आज कैसा रहेगा मौसम?

विभाग के अनुसार, आज सोमवार (9 नवंबर) को दिल्ली-एनसीआर में हल्के बादल छाये रहेंगे.  अधिकतम तापमान  28-30 के बीच और न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सुबह और रात के समय में तापमान में गिरावट के साथ कोहरा और स्मॉग छाया रहेगा.  इस दौरान हवाएं 10-15 किमी प्रति घंटे की गति से चलेगी.

बदल सकता है दिल्ली का मौसम?

विभाग के अनुसार, अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. हालांकि, 10 नवंबर से एक नया 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे दिल्ली में दिल्ली-एनसीआर में ठंडी और तेज हवाएं चल सकती है. अगर ऐसा होता है तो राजधानी में जमा जहरीला धूआं और प्रदूषण थोड़ा साफ हो सकता है. 

दिल्ली में सुबह के समय कई जगहों पर हल्का कोहरा छाया रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16-17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29-31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में दक्षिण-पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटे तक रही. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 09 Nov 2026 08:13 AM (IST)
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