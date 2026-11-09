दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह कोहरा और धुआं दिखाई दे रहा है. हवा की गुणवत्ता एक बार फिर बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है. मौसम में गुलाबी ठंड भी बढ़ी है. राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मौसम में एक महत्वपूर्ण बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है. उत्तर-पश्चिम राजस्थान और उसके आस-पास के इलाकों में एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण लगातार बना हुआ है और इससे शहर की हवाओं की दिशा और गति पर असर पड़ सकता है. अगर ये बदलाव होता है तो दिल्ली-एनसीआर की हवा में सुधार देखने को मिल सकता है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनसार, रविवार (8 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 1.6 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक है. वहीं, सफदरजंग, पालम, पूसा और अयानगर जैसे इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहा. शहर में नमी का स्तर 56 से 98 प्रतिशत के बीच रहा.

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आज कैसा रहेगा मौसम?

विभाग के अनुसार, आज सोमवार (9 नवंबर) को दिल्ली-एनसीआर में हल्के बादल छाये रहेंगे. अधिकतम तापमान 28-30 के बीच और न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सुबह और रात के समय में तापमान में गिरावट के साथ कोहरा और स्मॉग छाया रहेगा. इस दौरान हवाएं 10-15 किमी प्रति घंटे की गति से चलेगी.

विभाग के अनुसार, अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. हालांकि, 10 नवंबर से एक नया 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे दिल्ली में दिल्ली-एनसीआर में ठंडी और तेज हवाएं चल सकती है. अगर ऐसा होता है तो राजधानी में जमा जहरीला धूआं और प्रदूषण थोड़ा साफ हो सकता है.

दिल्ली में सुबह के समय कई जगहों पर हल्का कोहरा छाया रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16-17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29-31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में दक्षिण-पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटे तक रही.