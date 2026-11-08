दिल्ली के नजफगढ़ की फैक्ट्री में भयंकर आग, मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां

दिल्ली के नजफगढ़ में एक गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. इस आग को बुझाने में दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. दमकल अधिकारियों के अनुसार, रविवार शाम दिल्ली में नजफगढ़ रोड के पास नांगली सकरावति में एक इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें एक गारमेंट फैक्ट्री स्थित है.

आग लगने की सूचना शाम करीब 4:22 बजे मिली, जिसके बाद आग बुझाने के लिए 25 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग इमारत की ग्राउंड फ्लोर से लेकर चौथी मंजिल तक फैल गई. फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है, जबकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.