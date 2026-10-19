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दिल्ली में खराब हुई हवा, आज आसमान रहेगा साफ, बढ़ेगी ठंड

दिल्ली में आज आसमान साफ रहने वाला है. हालांकि, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय और 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' के कारण दिल्ली के तापमान में गिरावट आ सकती है. वहीं, दिल्ली की हवा की गुणवत्ता भी खराब हुई है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 19 Oct 2026 06:48 AM (IST)
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दिल्ली में बारिश न होने और मौसम के शुष्क रहने से हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंच गई है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक रविवार (18 अक्टूबर) 4 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 187 दर्ज किया गया, जबकि शनविार को यह 159 और  शुक्रवार को 90 था. हालांकि, 4 अक्टूबर को भी AQI (187) दर्ज किया गया था. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, आज भी आसमान साफ रहने वाला है और आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है. 

विभाग के अनुसार, रविवार (18 अक्टूबर) को अधिकतम तापमान 0.9 डिग्री की गिरावट के साथ 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि औसत से 1.4 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री की गिरावट के साथ 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 29.2 डिग्री दर्ज किया गया.  

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कैसा रहेगा आज दिल्ली का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, आज सोमवार (19 अक्टूबर) को आसमान साफ रहने वाला है. आज शहर का अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18-20डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह के समय  उत्तर-पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10-15  किमी प्रति घंटा रहेगी.  विभाग के अनुसार 24 अक्टूबर तक मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है. अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. 

दिल्ली में बढ़ेगी ठंड

हिमाचल प्रदेश और पंजाब के ऊपर समुद्र तल से 3.1 किमी की उंचाई पर एक साइकलोनिक सर्कुलेश के रूप में 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' बना हुआ है, जिससे दिल्ली के आसमान में हल्के बादल छा सकते हैं. इस कारण रात या सुबह के तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ सकती है. वहीं,  दक्षिण राजस्थान और उसके आस-पास के इलाके में जमीन से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर  हवाओं का एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, जिससे राजधानी की तरफ आने वाली हवाओं की दिशा प्रभावित हो सकती है. इस कारण दिल्ली में कभी-कभी तेज हवाएं चल सकती हैं.

पिछले 24 घंटों का मौसम

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18-19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29-32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 10-15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 19 Oct 2026 06:48 AM (IST)
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