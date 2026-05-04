गयाजी में एक महिला सिपाही को लेकर दो थानों के ड्राइवरों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात गोलीबारी तक पहुंच गई. इस घटना में एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मामला शनिवार (2 मई) का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, परैया थाना और कोतवाली थाना के ड्राइवरों के बीच महिला सिपाही को लेकर विवाद हुआ. बताया जा रहा है कि परैया थाना के निजी ड्राइवर गौतम कुमार ने कोतवाली थाना के ड्राइवर नीरज कुमार के सीने में गोली मार दी. गोली लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और घायल नीरज को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

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कैसे शुरू हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि संबंधित महिला सिपाही पहले परैया थाना में तैनात थी, जहां उसकी जान-पहचान गौतम कुमार से हुई थी. इसी दौरान उसकी बातचीत कोतवाली थाना के ड्राइवर नीरज कुमार से भी होने लगी.

फिलहाल महिला सिपाही कोतवाली थाना में लिपिक के पद पर तैनात है और शहर के पितामहेश्वर मोहल्ले में किराए के मकान में रहती है.

सूत्रों के मुताबिक, घटना वाले दिन गौतम कुमार महिला सिपाही से मिलने उसके कमरे पर पहुंचा था. उसी दौरान नीरज कुमार भी वहां आ गया, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गौतम ने गुस्से में आकर गोली चला दी.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस मामले में सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में यह प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है. आरोपी गौतम कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

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उन्होंने बताया कि सिविल लाइन थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

फिलहाल पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना अचानक गुस्से में हुई या इसके पीछे कोई पहले से योजना थी.