बिहार में 9 सीटों पर चुनाव व एक सीट पर उप चुनाव होना है. यह चुनाव आगामी 18 जून कराए जाएंगे. इस बीच एनडीए में बीजेपी 4, जदयू चार सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर दी है. अब LJPR ने भी कैंडिडेट दे दिया है. चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारे जाने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल होता दिखाई दे रहा है.

बता दें कि बीजेपी, जेडीयू और लोजपा के प्रत्याशी उतारे जाने के बाद टोटल 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है. विधायकों की संख्या के हिसाब से एनडीए 9 सीट जीत सकता है. अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और वे बिहार सरकार में मंत्री पद पर काबिज हैं. चिराग पासवान की पार्टी की ओर से प्रत्याशी उतारने के बाद दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर तलवार लटकी हुई दिख रही है.

चिराग पासवान ने अशरफ अंसारी को बनाया उम्मीदवार

LJP (R) ने विधान परिषद के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है. पार्टी ने अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है. केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है. अशरफ अंसारी बिहार में पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं. अब सवाल उठ रहा है की क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला हो गया? क्या बेटे दीपक प्रकाश को देना पड़ेगा मंत्री पद से इस्तीफा?

क्या चुनाव में होगी क्रॉस वोटिंग?

क्योंकि वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं. RLM उनको विधान परिषद भेजना चाहती है. हालांकि सवाल उठ रहा है की क्या एनडीए के दसवें उम्मीदवार के रूप में दीपक प्रकाश नामांकन करेंगे? ऐसे में जोड़-तोड़ का खेल हो सकता है.

कयास लगाए जा रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है. वहीं विधायकों की संख्या के हिसाब से महागठबंधन भी सिर्फ 1 सीट जीत सकता है. लेकिन एनडीए की तरफ से 10वें उम्मीदवार दीपक प्रकाश हुए तो वोटिंग होगी. साथ ही आरजेडी भी प्रत्याशी देगी.

बिहार MLC चुनाव: चिराग पासवान की पार्टी ने घोषित किया प्रत्याशी, अशरफ अंसारी को बनाया उम्मीदवार

