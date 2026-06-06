सिर्फ वैभव सूर्यवंशी नहीं, भारत की टी20 टीम में इस खिलाड़ी को भी पहली बार मिली जगह

वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम में चुने गए हैं. BCCI ने शनिवार को इन दोनों सीरीज के साथ एशियन गेम्स के लिए भी स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. वैभव टीमों टीम में हैं, लेकिन उनके साथ एक और खिलाड़ी है जिन्हें पहली बार नेशनल टी20 टीम में चुना गया है.

बीसीसीआई ने सबसे पहले अपने नए टी20 कप्तान का ऐलान किया. सूर्यकुमार यादव को हटाकर बोर्ड ने नए कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया. उपकप्तान के रूप में तिलक वर्मा को चुना गया है. वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा नाम है, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है. उन्होंने IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन किया और उसी के दम पर पहली बार टी20 नेशनल टीम में जगह बनाई. लेकिन वो इस लिस्ट में अकेले नहीं है, जिन्हें पहली बार टी20 टीम में चुना गया है.

प्रिंस यादव भी टी20 टीम में शामिल

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए IPL 2026 अच्छा नहीं रहा, लेकिन उनके लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने खूब प्रभावित किया. उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे टीम में भी शामिल किया गया है, अब पहली बार नेशनल टी20 टीम में शामिल किया गया है. वह आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में चुने गए हैं, हालांकि एशियन गेम्स स्क्वॉड में उनका नाम नहीं है.

आयरलैंड के खिलाफ भारत का टी20 स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.

इंग्लैंड के खिलाफ भारत का टी20 स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.