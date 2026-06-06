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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारKhan Sir Surrender: खान सर से जुड़ी बड़ी खबर, गोलीकांड मामले में कोर्ट में किया सरेंडर

Khan Sir Surrender: खान सर से जुड़ी बड़ी खबर, गोलीकांड मामले में कोर्ट में किया सरेंडर

Khan Sir Surrender News: खान सर के कोचिंग के बाहर मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद को पहले ही जेल भेज चुकी है. अब तक पांच लोग गिरफ्तार हुए हैं.

By : शशांक कुमार, परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 06 Jun 2026 12:47 PM (IST)
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चर्चित शिक्षक खान सर ने गोलीकांड मामले में शनिवार (06 जून, 2026) को पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया. यह माना जा रहा था कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है लेकिन जिस तरह से वे गायब थे यह भी तय था कि वे कोर्ट में सरेंडर करेंगे. अंत में यही हुआ. खान सर के वकील की ओर से इसकी पुष्टि की गई है कि खान सर पटना सिविल कोर्ट के अंदर गए हैं.

हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस

बता दें कि पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर बीते मंगलवार की रात गोलीबारी और बवाल हुआ था. इस मामले में कदुमकआं थाने में केस दर्ज हुआ है. खान सर के अंगरक्षकों का बयान लिखा गया है कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही गोली चलाई थी. पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

बीते शुक्रवार की शाम से उनके कोचिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी. काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था. ऐसा लग रहा था कि खान सर को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है. हलांकि देर रात तक पुलिसखान सर को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी.

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कोचिंग के बाहर डटे रहे छात्र

इस बीच उनके कोचिंग के बाहर रात भर हाई-वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. छात्रों की भीड़ लगी रही. पुलिस की कई गाड़ियां अलग-अलग समय पर मौके पर पहुंचीं. स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया गया. पुलिस लाउडस्पीकर से छात्रों को हटने और अपने घर लौट जाने की अपील करती रही. हालांकि सैकड़ों छात्र कोचिंग के बाहर डटे रहे.

पांच लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार

जानकारी हो कि यह विवाद दो कोचिंग के बीच का है. इस मामले में जो दूसरा संस्थान (ज्ञान बिंदु) है उसके संचालक रौशन आनंद और उनके दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. खान सर के दो अंगरक्षक गिरफ्तार किए जा चुके हैं. इस तरह इस विवाद में अब तक पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है. 

यह भी पढ़ें- 'वो शिक्षक नहीं माफिया....पैसे का घमंड है', खान सर के मामले में आया गांव वाले चाचा का बयान

Published at : 06 Jun 2026 12:16 PM (IST)
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