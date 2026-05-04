तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा आज हो जाएगी और इससे पहले थलापति विजय को मिली बढ़त ने सबको चौंका दिया है. इस बीच बिहार में जनसुराज के चीफ और राजीनीति के एक्सपर्ट माने जाने वाले प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी भी सही होती दिख रही है. दरअसल, आज से करीब 7 महीने पहले प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि अगर थलापति विजय अच्छे से चुनाव लड़ें तो उनके जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं.

इस दौरान प्रशांत किशोर ने विजय को यह सलाह दी थी कि उन्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. बीते सितंबर 2025 में इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने यह दावा किया था.

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'थलापति या तो फर्श पर रहेंगे या अर्श पर'- 7 महीने पहले प्रशांत किशोर

इस इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया था प्रशांत किशोर ने कि विजय (TVK) की रैली में शिरकत की थी. बिहार में प्रशांत किशोर और तमिलनाडु में विजय की परिस्थितियां लगभगल एक जैसी थीं. वह एक सुपस्टार हैं, लेकिन राजनीति में नए उतरे हैं और बिहार के 6 महीने बाद विजय भी तमिलनाडु में चुनाव लड़ने वाले हैं. इसपर जनसुराज प्रमुख ने कहा था, "हम में कुछ भी सामान्य नहीं है. वह सुपरस्टार हैं और मैं नहीं हूं. हालांकि, अगर वह अच्छे से चुनाव लड़ें तो उनके जीतने की बहुत संभावनाएं हैं. वह भी या तो फर्श पर रहेंगे या अर्श पर."

इसी के साथ प्रशांत किशोर ने कहा, "हम सभी एक बात भूल जाते हैं, देश की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा वैकल्पिक राजनीति में विश्वास करता है. उन्हें ऐसी राजनीति चाहिए, जो टीवीके के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है."

तमिल नाडु में TVK की लहर?

जानकारी के लिए बता दें, खबर लिखे जाने तक विजय थलापति की TVK 104 सीटों पर आगे चल रही है और ADMK ने 67 सीटों पर बढ़त बनाई है. इसके अलावा, DMK के पास 40, PMK के पास 7 और INC के पास 4 सीटों पर बढ़त है. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मिले आंकड़ों के मुताबिक, तमिलनाडु की 234 सीटों में से 222 सीटों पर अब तक रुझान आए हैं और विजय थलापति को बंपर जीत मिलती दिख रही है.

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