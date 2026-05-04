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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान

तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान

Prashant Kishor on Thalapathy Vijay: प्रशांत किशोर ने कुछ महीने पहले यह दावा किया था कि अगर थलापति विजय चुनाव में मेहनत करें तो उनकी जीत पक्की है. आज चुनाव नतीजों के रुझान इसी ओर इशारा कर रहे हैं.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 04 May 2026 10:57 AM (IST)
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा आज हो जाएगी और इससे पहले थलापति विजय को मिली बढ़त ने सबको चौंका दिया है. इस बीच बिहार में जनसुराज के चीफ और राजीनीति के एक्सपर्ट माने जाने वाले प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी भी सही होती दिख रही है. दरअसल, आज से करीब 7 महीने पहले प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि अगर थलापति विजय अच्छे से चुनाव लड़ें तो उनके जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं. 

इस दौरान प्रशांत किशोर ने विजय को यह सलाह दी थी कि उन्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. बीते सितंबर 2025 में इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने यह दावा किया था. 

यह भी पढ़ें: Election Result 2026: रुझानों के बीच BJP का बड़ा बयान, 'जिस तरह से ममता बनर्जी…'

'थलापति या तो फर्श पर रहेंगे या अर्श पर'- 7 महीने पहले प्रशांत किशोर 

इस इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया था प्रशांत किशोर ने कि विजय (TVK) की रैली में शिरकत की थी. बिहार में प्रशांत किशोर और तमिलनाडु में विजय की परिस्थितियां लगभगल एक जैसी थीं. वह एक सुपस्टार हैं, लेकिन राजनीति में नए उतरे हैं और बिहार के 6 महीने बाद विजय भी तमिलनाडु में चुनाव लड़ने वाले हैं. इसपर जनसुराज प्रमुख ने कहा था, "हम में कुछ भी सामान्य नहीं है. वह सुपरस्टार हैं और मैं नहीं हूं. हालांकि, अगर वह अच्छे से चुनाव लड़ें तो उनके जीतने की बहुत संभावनाएं हैं. वह भी या तो फर्श पर रहेंगे या अर्श पर."

इसी के साथ प्रशांत किशोर ने कहा, "हम सभी एक बात भूल जाते हैं, देश की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा वैकल्पिक राजनीति में विश्वास करता है. उन्हें ऐसी राजनीति चाहिए, जो टीवीके के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है." 

तमिल नाडु में TVK की लहर?

जानकारी के लिए बता दें, खबर लिखे जाने तक विजय थलापति की TVK 104 सीटों पर आगे चल रही है और ADMK ने 67 सीटों पर बढ़त बनाई है. इसके अलावा, DMK के पास 40, PMK के पास 7 और INC के पास 4 सीटों पर बढ़त है. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मिले आंकड़ों के मुताबिक, तमिलनाडु की 234 सीटों में से 222 सीटों पर अब तक रुझान आए हैं और विजय थलापति को बंपर जीत मिलती दिख रही है.

यह भी पढ़ें: 'BJP की सरकार का बनना...', बंगाल चुनाव के नतीजों पर JDU नेता राजीव रंजन का बड़ा दावा

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 04 May 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Thalapathy Vijay Jan Suraaj TVK BIHAR NEWS Tamil Nadu Assembly Election 2026
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