भागलपुर पुल हादसा: कार्यपालक अभियंता निलंबित, CM सम्राट चौधरी ने की रक्षा मंत्री से बात

भागलपुर पुल हादसे में बड़ी कार्रवाई की गई है. सरकार की ओर से ऐक्शन लेते हुए पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है. सोमवार (04 मई, 2026) को इसकी जानकारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने दी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले में रक्षा मंत्री से बात भी की है.

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को सूचना भवन के सभागार में प्रेस कॉन्फेंस की. इस मौके पर यह बताया कि विक्रमशिला सेतु का जो स्पैन गिरा है, उसे दुरुस्त करने में तीन महीने का समय लग सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि इस साल दिसंबर तक विक्रमशिला सेतु के सामानांतर गंगा नदी पर बन रहे पुल पर वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा.

चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि यह पुल (विक्रमशिला सेतु) 2001 में बना था. इसे यूपी पुल निर्माण निगम ने बनाया था. उन्होंने बताया कि रात के करीब 12.35 के आसपास के संज्ञान में आया कि स्लैब ध्वस्त हो रहा है. ट्रैफिक पुलिस रात में पुल को खाली कराने पहुंची थी. चंद्रशेखर सिंह ने जिला प्रशासन और पुलिस की प्रशंसा की है.

यह भी पढ़ें- विक्रमशिला सेतु गिरने पर सांसद पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'पिछले 18-19 साल से बीजेपी…'

रास्तों को किया गया डायवर्ट

चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि इस पुल को बने काफी समय हो गया है. डीपीआर भी बनाकर भेजा गया था और वहां के अभियंता को निर्देश दिया गया था. उन्होंने बताया कि रास्तों को डायवर्ट किया गया है. आम लोगों को श्रीकृष्ण सिंह सेतु से आने-जाने के लिए सुविधा दी गई है. आर्मी से सहयोग लेने की बात हो रही है.

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष ने इस मामले में यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसको लेकर रक्षा मंत्री से बात की है. दूसरी ओर छोटे वाहनों के लिए नाव की व्यवस्था की जा रही. फिलहाल स्टीमर से आवागमन व्यवस्था की जाएगी.

यह भी पढ़ें- Election Result 2026: रुझानों के बीच BJP का बड़ा बयान, 'जिस तरह से ममता बनर्जी…'