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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMLC चुनाव: LJPR से कैंडिडेट की घोषणा पर उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'गणित हम भी…'

MLC चुनाव: LJPR से कैंडिडेट की घोषणा पर उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'गणित हम भी…'

Bihar MLC Election 2026: बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की ओर से कैंडिडेट की घोषणा पर कुशवाहा का कहना है कि अभी नामांकन में समय है. पढ़िए उन्होंने क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 06 Jun 2026 01:32 PM (IST)
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बिहार में एमएलसी के लिए 9 सीटों पर चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव होना है. बीजेपी और जेडीयू के बाद शनिवार (06 जून, 2026) को चिराग पासवान (Chirag Paswan) की पार्टी (एलजेपीआर) की ओर से भी एक कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी गई. इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) की पहली प्रतिक्रिया आई है. 

कैंडिडेट उतारे जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "सामान्य प्रक्रिया है… चुनाव तो हो ही रहा है एमएलसी का…" पूछा गया कि दीपक प्रकाश तो मंत्री हैं, अब क्या होगा? इस पर कहा, "अभी क्यों परेशानी में हैं आप लोग… क्यों हड़बड़ी में है. नामांकन तो परसों है न… आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है."

मीडिया की ओर से सवाल किया गया कि जो गणित (सीटों के जीतने का) है वो नहीं बैठ रहा है. इस पर जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "गणित हम भी जान रहे हैं. सिर्फ आप ही नहीं जान रहे हैं… इसलिए इंतजार कीजिए…"

यह भी पढ़ें- Khan Sir Surrender: खान सर से जुड़ी बड़ी खबर, गोलीकांड मामले में कोर्ट में किया सरेंडर

लालू-राबड़ी की सुरक्षा पर भी दी प्रतिक्रिया

दूसरी ओर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू यादव की सुरक्षा हटाए जाने पर कहा, "यह सवाल सरकार से संबंधित है. सरकार जो आवश्यकता समझती है, रिपोर्ट के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराने का काम सरकार करती है, उसके जवाब में क्या प्रतिक्रिया RJD के लोगों ने दी है, यह उनका विषय है."

बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने आगामी बिहार MLC चुनाव-2026 के लिए अशरफ अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है. इससे पहले जेडीयू की ओर से चार और बीजेपी की ओर से चार प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा चुकी है. बीजेपी ने भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह को भी प्रत्याशी बनाया है.

यह भी पढ़ें- NDA में उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला! चिराग पासवान के इस फैसले से बेटे को देना पड़ेगा मंत्री पद से इस्तीफा?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 06 Jun 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Upendra Kushwaha Bihar MLC Election BIHAR NEWS Bihar MLC Election 2026
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