MLC चुनाव: LJPR से कैंडिडेट की घोषणा पर उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'गणित हम भी…'

बिहार में एमएलसी के लिए 9 सीटों पर चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव होना है. बीजेपी और जेडीयू के बाद शनिवार (06 जून, 2026) को चिराग पासवान (Chirag Paswan) की पार्टी (एलजेपीआर) की ओर से भी एक कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी गई. इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) की पहली प्रतिक्रिया आई है.

कैंडिडेट उतारे जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "सामान्य प्रक्रिया है… चुनाव तो हो ही रहा है एमएलसी का…" पूछा गया कि दीपक प्रकाश तो मंत्री हैं, अब क्या होगा? इस पर कहा, "अभी क्यों परेशानी में हैं आप लोग… क्यों हड़बड़ी में है. नामांकन तो परसों है न… आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है."

मीडिया की ओर से सवाल किया गया कि जो गणित (सीटों के जीतने का) है वो नहीं बैठ रहा है. इस पर जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "गणित हम भी जान रहे हैं. सिर्फ आप ही नहीं जान रहे हैं… इसलिए इंतजार कीजिए…"

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लालू-राबड़ी की सुरक्षा पर भी दी प्रतिक्रिया

दूसरी ओर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू यादव की सुरक्षा हटाए जाने पर कहा, "यह सवाल सरकार से संबंधित है. सरकार जो आवश्यकता समझती है, रिपोर्ट के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराने का काम सरकार करती है, उसके जवाब में क्या प्रतिक्रिया RJD के लोगों ने दी है, यह उनका विषय है."

बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने आगामी बिहार MLC चुनाव-2026 के लिए अशरफ अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है. इससे पहले जेडीयू की ओर से चार और बीजेपी की ओर से चार प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा चुकी है. बीजेपी ने भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह को भी प्रत्याशी बनाया है.

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