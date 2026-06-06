विशेषज्ञों के अनुसार, फेफड़ों में कफ जमा होना एक बड़ी समस्या हो सकती है, खासकर उनके लिए जिन्हें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या COPD जैसी बीमारी है. डॉक्टरों के अनुसार, कफ शरीर को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित करता है. यह धूल और बैक्टीरिया जैसी चीजों को फेफड़ों तक जाने से रोकता है, लेकिन जब यह कफ जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो यह एक परेशानी का रूप ले लेती है. ऐसे में बहुत से लोग दवाइयों के साइड इफेक्ट्स से बचने के लिए प्राकृतिक और घरेलू तरीकों को अपनाना पसंद करते हैं. वहीं ये घरेलू उपाय न सिर्फ छाती में जमे बलगम को ढीला करके बाहर निकालते हैं, बल्कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं.