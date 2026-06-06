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Home Remedies for Phlegm: इन तीन घरेलू नुस्खों से एक बार में निकल जाएगा फेफड़ों में जमा कफ, यहां जानिए
Home Remedies for Phlegm: बदलते मौसम, प्रदूषण और संक्रमण के कारण फेफड़ों में जमा कफ को कम करने के लिए भाप, गुनगुना पानी, अदरक, हल्दी और अन्य आसान घरेलू उपाय काफी मददगार साबित हो सकते हैं.
बदलते मौसम का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है. दिन में तेज धूप और शाम में अचानक तेज हवा और बारिश होने लग रही है. साथ ही बढ़ते प्रदूषण और धूल-मिट्टी के कारण लोगों के फेफड़ों में कफ जम जाना एक आम समस्या बन गई है, जिसे लोग अक्सर गले की हल्की खराश समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. दिक्कत तब होती है जब यह परेशानी लंबे समय तक बनी रहती है. इससे फेफड़ों में ज्यादा कफ जमा हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, सीने में भारीपन, बार-बार खांसी और गले में सामान्य खराश से ज्यादा परेशानी होने लगती है.
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Published at : 06 Jun 2026 12:05 PM (IST)
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ओपी त्रिपाठी
Opinion