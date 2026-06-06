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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थHome Remedies for Phlegm: इन तीन घरेलू नुस्खों से एक बार में निकल जाएगा फेफड़ों में जमा कफ, यहां जानिए

Home Remedies for Phlegm: इन तीन घरेलू नुस्खों से एक बार में निकल जाएगा फेफड़ों में जमा कफ, यहां जानिए

Home Remedies for Phlegm: बदलते मौसम, प्रदूषण और संक्रमण के कारण फेफड़ों में जमा कफ को कम करने के लिए भाप, गुनगुना पानी, अदरक, हल्दी और अन्य आसान घरेलू उपाय काफी मददगार साबित हो सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Jun 2026 12:05 PM (IST)
Home Remedies for Phlegm: बदलते मौसम, प्रदूषण और संक्रमण के कारण फेफड़ों में जमा कफ को कम करने के लिए भाप, गुनगुना पानी, अदरक, हल्दी और अन्य आसान घरेलू उपाय काफी मददगार साबित हो सकते हैं.

बदलते मौसम का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है. दिन में तेज धूप और शाम में अचानक तेज हवा और बारिश होने लग रही है. साथ ही बढ़ते प्रदूषण और धूल-मिट्टी के कारण लोगों के फेफड़ों में कफ जम जाना एक आम समस्या बन गई है, जिसे लोग अक्सर गले की हल्की खराश समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. दिक्कत तब होती है जब यह परेशानी लंबे समय तक बनी रहती है. इससे फेफड़ों में ज्यादा कफ जमा हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, सीने में भारीपन, बार-बार खांसी और गले में सामान्य खराश से ज्यादा परेशानी होने लगती है.

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देशभर में लगभग 2.5% आबादी क्रॉनिक कफ यानी लगातार रहने वाली खांसी से परेशान है. ऐसे में अगर इसका सही इलाज नहीं किया जाए तो फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है. कई मामलों में तो जिन लोगों को दमा नहीं होता, उन्हें भी दमा हो जाता है.
देशभर में लगभग 2.5% आबादी क्रॉनिक कफ यानी लगातार रहने वाली खांसी से परेशान है. ऐसे में अगर इसका सही इलाज नहीं किया जाए तो फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है. कई मामलों में तो जिन लोगों को दमा नहीं होता, उन्हें भी दमा हो जाता है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, फेफड़ों में कफ जमा होना एक बड़ी समस्या हो सकती है, खासकर उनके लिए जिन्हें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या COPD जैसी बीमारी है. डॉक्टरों के अनुसार, कफ शरीर को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित करता है. यह धूल और बैक्टीरिया जैसी चीजों को फेफड़ों तक जाने से रोकता है, लेकिन जब यह कफ जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो यह एक परेशानी का रूप ले लेती है. ऐसे में बहुत से लोग दवाइयों के साइड इफेक्ट्स से बचने के लिए प्राकृतिक और घरेलू तरीकों को अपनाना पसंद करते हैं. वहीं ये घरेलू उपाय न सिर्फ छाती में जमे बलगम को ढीला करके बाहर निकालते हैं, बल्कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं.
विशेषज्ञों के अनुसार, फेफड़ों में कफ जमा होना एक बड़ी समस्या हो सकती है, खासकर उनके लिए जिन्हें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या COPD जैसी बीमारी है. डॉक्टरों के अनुसार, कफ शरीर को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित करता है. यह धूल और बैक्टीरिया जैसी चीजों को फेफड़ों तक जाने से रोकता है, लेकिन जब यह कफ जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो यह एक परेशानी का रूप ले लेती है. ऐसे में बहुत से लोग दवाइयों के साइड इफेक्ट्स से बचने के लिए प्राकृतिक और घरेलू तरीकों को अपनाना पसंद करते हैं. वहीं ये घरेलू उपाय न सिर्फ छाती में जमे बलगम को ढीला करके बाहर निकालते हैं, बल्कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं.
Published at : 06 Jun 2026 12:05 PM (IST)
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Home Remedies For Phlegm Lung Mucus Removal Lung Cleansing Tips Lung Health Tips

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