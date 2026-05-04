बंगाल चुनाव के रुझानों पर मंगल पांडे का बड़ा दावा- 'अगर ममता बनर्जी ने 15 साल में...'

कोलकाता से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है. मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल के चुनावी रुझानों को लेकर कहा कि परिणाम साफ संकेत दे रहे हैं कि राज्य में 'डबल इंजन' की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने दावा किया कि जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है.

मंगल पांडे ने ममता बनर्जी की सरकार पर भी तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अगर पिछले 15 वर्षों में राज्य सरकार ने सही तरीके से काम किया होता, तो आज उनकी पार्टी इस स्थिति में नहीं होती.

सरकार के कामकाज से परेशान हो चुकी है जनता- मंगल पांडे

मंगल पांडे के अनुसार, राज्य की जनता सरकार के कामकाज से परेशान हो चुकी है और लोगों में लंबे समय से डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था. उन्होंने यह भी कहा कि अब जो रुझान सामने आ रहे हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि लोग उस डर के माहौल से बाहर निकल चुके हैं और बदलाव चाहते हैं. पांडे ने भरोसा जताया कि चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी और राज्य में विकास के लिए नई सरकार बनेगी.

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पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है चुनाव आयोग- पांडे

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है, जिससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके. पांडे ने जोर देते हुए कहा कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में विकास को प्राथमिकता दी जाएगी. उनके बयान से साफ है कि बीजेपी नेतृत्व चुनावी नतीजों को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहा है और राज्य में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद जता रहा है.

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