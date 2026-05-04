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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबंगाल चुनाव के रुझानों पर मंगल पांडे का बड़ा दावा- 'अगर ममता बनर्जी ने 15 साल में...'

बंगाल चुनाव के रुझानों पर मंगल पांडे का बड़ा दावा- 'अगर ममता बनर्जी ने 15 साल में...'

Bihar News In Hindi: पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे ने कहा कि रुझानों से बीजेपी जीत तय है और राज्य में 'डबल इंजन' सरकार ही बनेगी. उन्होंने ममता बनर्जी पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया.

By : शशांक कुमार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 04 May 2026 11:49 AM (IST)
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कोलकाता से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है. मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल के चुनावी रुझानों को लेकर कहा कि परिणाम साफ संकेत दे रहे हैं कि राज्य में 'डबल इंजन' की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने दावा किया कि जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है.

मंगल पांडे ने ममता बनर्जी की सरकार पर भी तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अगर पिछले 15 वर्षों में राज्य सरकार ने सही तरीके से काम किया होता, तो आज उनकी पार्टी इस स्थिति में नहीं होती.

सरकार के कामकाज से परेशान हो चुकी है जनता- मंगल पांडे

मंगल पांडे के अनुसार, राज्य की जनता सरकार के कामकाज से परेशान हो चुकी है और लोगों में लंबे समय से डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था. उन्होंने यह भी कहा कि अब जो रुझान सामने आ रहे हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि लोग उस डर के माहौल से बाहर निकल चुके हैं और बदलाव चाहते हैं. पांडे ने भरोसा जताया कि चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी और राज्य में विकास के लिए नई सरकार बनेगी.

ये भी पढ़िए-'कांग्रेस का चीन प्रेम एक बार फिर उजागर', CM सम्राट चौधरी का विरोधी पार्टी पर हमला, डोकलाम का भी जिक्र

पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है चुनाव आयोग- पांडे

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है, जिससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके. पांडे ने जोर देते हुए कहा कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में विकास को प्राथमिकता दी जाएगी. उनके बयान से साफ है कि बीजेपी नेतृत्व चुनावी नतीजों को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहा है और राज्य में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद जता रहा है.

ये भी पढ़िए -बिहार के CM सम्राट चौधरी ने की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात, जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार?

Published at : 04 May 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
चुनाव West Bengal Mangal Pandey BJP BIHAR NEWS
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